Una demanda radicada ante la Corte Constitucional alega que es contrario al derecho a la igualdad que las mujeres tengan que cumplir como requisito para acceder a la pensión de vejez, la misma cantidad de semanas que se demandan para los hombres, que son 1.300, pero en cinco menos años.



El recurso presentado por el especialista en derecho constitucional Diego Andrés López Suárez va dirigido contra apartes del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 alegando que esta legislación impone una carga desproporcionada e injusta para las mujeres.



Por eso, pide que la regla general para las mujeres sea la de 1000 semanas, que era el requisito de la Ley 100 de 1993 y que se exhorte al Congreso al regular este tema para armonizar las reglas de juego en materia pensional.



“La ley actual no tiene en cuenta que las mujeres por su importante rol de mamá, incluyendo el nacimiento, cuidado de los menores y labores de hogar, ven interrumpidos constantemente sus vínculos laborales durante meses y años, y por ende, su cotización al sistema pensional es más bajo, lo que se traduce en pensiones inferiores e inequitativas para las mujeres en comparación con los hombres”, dijo López.



El demandante explicó que en Colombia la pensión de vejez se obtiene de dos maneras: en el fondo privado dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a través de un capital, y en el régimen público, el de prima media con prestación definida, cumpliendo la edad (57 años mujer y 62 años hombre) y acreditando 1300 semanas cotizadas.

Para López Suárez la Ley 797 de 2003 no tiene enfoque de género hacia las mujeres como lo exige el artículo 13 de la Constitución Política por hacer parte de los “grupos discriminados o marginados”. Y, por eso, pretende que “las mujeres tengan no solo menos edad para pensionarse, sino menos semanas que cotizar para lograr una pensión de vejez, en promedio 1000 a 1050 versus 1300”.



La demanda asegura que en Colombia las mujeres sufren discriminación social, laboral, cultural, económica, entre otras, derivadas directamente de su género como, por ejemplo, tener una remuneración salarial inferior en comparación a los hombres.



“Gozan de pensiones más bajas en comparación a los hombres debido a su escala salarial. Persisten las barreras para ocupar todos los cargos o dignidades en el mercado laboral público y privado por el hecho de ser mujer.", agrega el recurso.

"Sufren grandes interrupciones laborales y de cotización cuando quedan en embarazo y en período de licencia de maternidad, que les dificulta ingresar nuevamente o mantenerse en el mercado laboral”, dice la demanda.



Para el abogado López, “al exigirles las mismas semanas cotizadas de los hombres dentro del régimen pensional público para poder pensionarse bajo la modalidad de vejez sin justificación válida alguna, incumple gravemente el mandato constitucional del artículo 13 ante la notoria incompatibilidad de ambos cuerpos normativos”.

