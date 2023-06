La Sala Plena de la Corte Constitucional protegió los derechos de dos mujeres que tenían pensión de sobreviviente por su esposo fallecido y que, cuando se volvieron a casar después, se les suspendió el beneficio.



Con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, la Corte revisó los casos de las mujeres que tenían 80 años y que presentaron reclamaciones ante la justicia ante la negativa de los responsables del pago de la pensión para que continuaran con este. ¿Qué pasó?



La Corte dijo que la norma con la cual se suspendió el pago de la pensión por volverse a casar fue declarada inconstitucional hace mucho tiempo y que ya hay jurisprudencia clara que indica que "el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes es de carácter vitalicio e imprescriptible, al tiempo que no puede ser suspendido, al haber sido legalmente causado, con base en un criterio discriminatorio como lo es la decisión íntima de conformar una nueva familia".



Así, el alto tribunal señaló que hubo un trato discriminatorio que afectó, desde un comienzo y mayoritariamente, a mujeres que, para la época, no derivaban un sustento económico propio y como las mujeres del caso actualmente, son personas de la tercera edad que no pueden atender sus necesidades básicas debido a la falta de recursos para su sustento vital.



En ese sentido, dijo la Corte, no era admisible que continuaran produciendo efectos jurídicos normas anteriores a la Constitución de 1991 que consagraban cláusulas extintivas del derecho a la pensión de sobrevivientes, por el hecho de contraer nupcias o hacer vida marital.



"Mucho menos, mantener una diferenciación de trato entre mujeres beneficiarias de pensión de sobrevivientes que contrajeron nupcias o hicieron vida marital, en función de la fecha de entrada en vigencia de la Constitución de 1991, porque esto generaría una grave e insostenible inequidad de género y convalidaría una discriminación entre sujetos que están en igualdad de condiciones y, por tanto, deben recibir un trato idéntico", dijo la Corte.



Por eso, unificó reglas sobre este tipo de casos y concedió las pensiones a las mujeres.

