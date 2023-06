La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez es contraria a la Constitución.



E indicó que si de acá al 31 de diciembre de 2025 el Congreso no regula el tema, entonces desde 2026 se reducirán de manera gradual las semanas a cotizar. En 2026 bajarán 50 semanas y desde 2027, de a 25 semanas hasta llegar a las 1.000.



EL TIEMPO habló con el administrador y especialista en derecho constitucional Diego López Palomino quien fue la persona que interpuso la demanda que estudió el alto tribunal.

Diego López, demandante reducción de pensiones de las mujeres

¿Cuáles son los argumentos que se presentaron a la Corte?

​

Nosotros lo primero que hicimos fue un estudio, un análisis general de lo que pasaba con las mujeres en Colombia en el tema pensional y encontramos que, según el mismo DANE, las mujeres se pensionan menos que los hombres y empezamos a buscar las razones de ello y encontramos que una de estas es, precisamente, que las semanas de cotización son iguales a las de los hombres pero el tiempo de cotizar es menos, la edad es menor.



Revisamos estudios de la Cepal, de Naciones Unidas, del Observatorio de Mujer y Género para América Latina y encontramos que nosotros, respecto de otro países, tenemos una cantidad de semanas mayores de cotizaciones. Y ahí empezamos a buscar la manera que, a través de la Constitución, pudiera darse la manera de que existiera la igualdad entre hombres y mujeres para poder acceder a una pensión de vejez digna.



¿Cómo se puede explicar esta desigualdad?

​

La desigualdad radica en que si bien en el Congreso se legisló y se tuvo en cuenta que, supuestamente, el hecho de ponerle menos edad era más beneficioso, esto no es compatible con el hecho de que a las mujeres y a los hombres les corresponde cotizar las mismas 1300 semanas. Resulta que las mujeres tienen obstáculos.



Por ejemplo, las que hoy están ad portas de la pensión con 55 y 56 años o que han cumplido 950 o 1100 han enfrentado violencia laboral porque, en esa época, cuando quedaban embarazadas las sacaban del trabajo o llegaban de vuelta y las sacaban. Y esas mujeres son las que hoy ven muy grave la posibilidad de pensionarse. Eso es grave. Las mujeres son las primeras que se levantan en nuestras casas y las últimas que se acuestan. Tampoco se les tiene en cuenta el pago de la labor que hacen de ama de casa y eso es una desigualdad.



La sentencia de la Corte enfatiza en las brechas laborales que viven las mujeres y usted menciona el tema de los embarazos, ¿qué fue lo que encontraron?

​

Muchas veces en el pasado, en la época en que no se había avanzado en derechos laborales, las mujeres eran despedidas de sus trabajos y eso afecta directamente porque no puede tener permanencia laboral. Entonces, si dejaron de cotizar tres años, por ejemplo, al final lo de la edad se convierte en un tema negativa porque a la medida que se acerca la hora de la pensión, nadie las contrata porque ya están en edad de pre-pensión y se les hace más difícil acceder al mercado laboral.



El hecho de ser mujer y de tener estas cargas no hacen posible pensionarse con esas semanas de cotización de 1300 semanas. Por eso demandamos el artículo 9 de la Ley 979 de 2003, que estableció el aumento de las semanas.

Imagen de referencia

¿Se va a desfinanciar el sistema pensional?



Sí puede haber un efecto pero hay que tener en cuenta que lo que nosotros queremos reducir son las brechas de desigualdad y, cuando se trata de defender los derechos fundamentales de las mujeres, el país tiene que hacer esfuerzos para que puedan alcanzar la pensión porque son las que ayudan a que el país produzca. Hacen un aporte gigantesco al producto interno bruto porque son las que hacen que el país funcione cuando despachan a sus hijos a los colegios, cuando hacen el desayuno, alistan todo lo de la casa, el marido puede salir a trabajar y ellas se quedan a cargo de la casa. En la sentencia la Corte le pide al Congreso que estudie el enfoque diferencial de género para las mujeres cabezas de hogar que no reciben ninguna remuneración.



¿Cómo vio la sentencia de la Corte?



En el 2003 cuando se hizo la reforma a la Ley 100 de 1993 lo que se hizo fue aumentar las semanas de cotización y nunca hubo debate. Lo que la Corte dijo que, así como se aumentaron (esa vez), a partir del primero de enero de 2026 empezarán a reducirse paulatinamente, reduciendo semanas cada año, solo por el hecho de ser mujer. Eso es diferente a lo que plantea la reforma actual en trámite (del Gobierno de Gustavo Petro) de que a las mujeres les reduzcan 50 semanas pero si tienen un hijo. Estamos en total desacuerdo porque creemos que es una nueva forma de violencia contra las mujeres.



Lo que estamos tratando de decirle al país es que tengan en cuenta el enfoque de género en esta reforma y que, a partir de 2026, se empiezan a reducir hasta llegar a las 1.000 semanas. De esta manera, la Corte le ha puesto un cortapisas al Congreso para que no pueda hacer menos de lo que ya se ha alcanzado y le da un tiempo, desde este momento hasta el 31 de diciembre de 2025 para que haga algo e integre todas las disposiciones de la demanda al ordenamiento jurídico colombiano.



En el pasado el Congreso no ha cumplido esos llamados que la Corte ha dado en sentencias y usted dice que está en desacuerdo con la reforma que se presentó, ¿por qué?



Decirle a una mujer que tenga hijos (para que se reduzcan las semanas) es volver a la vulneración de los derechos de las mujeres. Eso, desde mi punto de vista, es equivocado. Si un mujer tiene un hijo, claro, denle beneficios, pero entonces quienes no los tengan, ¿no serán beneficiarias? Ese fue el planteamiento y con esta decisión eso se cae de su peso porque dijo que para las mujeres que cotizan se va a reducir las semanas, sin diferenciar si tiene hijos.



La Corte Constitucional es muy seria y la que ha blindado a nuestro país y algunos dirán que por qué no ya, que por qué (hay una gradualidad en el fallo). Porque ellos también son conscientes que de hay un sistema financiero que tienen que cuidar para que el sistema pensional tenga vigencia a futuro y pueda florecer.



¿Qué tiene que hacer el Congreso ahora?



Acoger la decisión de la Corte, incluirla tal cual en el ordenamiento jurídico. Es lo más razonable con las mujeres de Colombia.



¿Qué dudas deja el fallo?



Creo que se abre un debate muy importante: ¿por qué en Colombia hay dos clases e regímenes, uno público y uno privado? Ahora las que están en el régimen privado estarían diciendo que eso no las beneficia y creemos que el debate debe abrirse porque creemos que debería haber uno solo.

