Uno de los puntos que tiene la reforma pensional que propuso el Gobierno del Presidente Gustavo Petro está relacionado con una deuda social: la situación de las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican con los géneros masculino y femenino.



El articulado dice que a estas personas, como medida afirmativa, se les aplicará la menor edad que exige la ley, es decir, los 57 años.



(Lea: Corte ordena incluir el género no binario en documentos de identificación)



La definición de este asunto tiene un largo camino por recorrer en el Congreso en el que podría o aprobarse o caerse la proposición. No obstante, ya la Corte Constitucional está adelantando un debate al respecto que podría, por el lado jurídico, resolver la ausencia de reglas al respecto.

Se dejó de lado “y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas que se reconocen como No Binarias”: demanda FACEBOOK

TWITTER

La Corte Constitucional admitió una demanda presentada por el abogado Juan Sebastián Calderón Rodríguez que asegura, precisamente, que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no hacer precisiones sobre las reglas para las pensiones de las personas no binarias en la Ley 100 de 1993 y sus reformas.



Hoy la edad de pensión para las mujeres es de 57 años y para los hombres es de 62, pero nada dice la norma sobre las personas no binarias ni sobre las personas transexuales. La demanda admitida por el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo dice se dejó de lado “y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas que se reconocen como No Binarias”.



(Lea: Mario Castaño: Corte le abre un nuevo caso por enriquecimiento ilícito)



El documento cita la sentencia T-033 de 2022 en la que la Corte Constitucional ordenó incluir la categoría “no binario” en los marcadores de sexo de los documentos de identificación colombianos, para que estas personas “puedan optar por esa categoría, con las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente en forma binaria”.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Según la demanda, “al omitir reglamentar con la suficiencia requerida y bajo parámetros de igualdad las reglas pensionales y de seguridad social a las que deberían estar sometidas las personas adscritas al género No Binario, se genera inseguridad e incertidumbre jurídica que a su vez impide la garantía del derecho de las personas a acceder en condiciones de igualdad al asistencialismo social fruto de la contribución al sostenimiento y financiación del sistema de seguridad social en pensiones”.



(Lea: Ya hay fecha para la indagatoria del senador José Alfredo Gnecco)

​

“Las normas demandadas al omitir contemplar las reglas para posibilitar el acceso a los beneficios pensionales y de seguridad social de las personas identificadas con el género No Binario, transgreden flagrantemente el derecho a la Igualdad cimentado como vertiente y pilar axiológico del Estado Social y Democrático de Derecho, situando a la población No Binaria en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica ante la ausencia de reglas normativas aplicables para la definición de su situación jurídica pensional y de seguridad social”, agrega.



El recurso insiste que todas las personas tienen derecho a la igualdad y a que haya reglas claras que les resulten aplicables en todos los asuntos, incluyendo las reglas para adquirir la pensión de vejez, de jubilación o de invalidez, “situación que hoy no se encuentra ni siquiera sumariamente definida por el legislador”.



(Lea: La disputa sobre el arroyo Bruno en La Guajira no cesa: Corte hizo inspección)

Facebook Twitter Linkedin

Antonio José Lizarazo, Foto: Cortesía Corte Constitucional

El magistrado Antonio José Lizarazo admitió la demanda y solicitó concepto al respecto al presidente del Congreso, al Ministerio del Trabajo, a la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones, a Colpensiones, a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia Financiera y a la Defensoría del Pueblo.



Además, se solicitó concepto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y el Centro Regional de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) en Colombia y el Área Andina.



(Lea: Corte investiga al congresista Modesto Aguilera por presunto abuso sexual)



Igualmente, se solicitó opinión al respecto a Colombia Diversa, Red Somos, Sentiido, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, así como a los fondos de pensiones Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia, y a Asofondos; y a Dejusticia y a varias universidades.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia