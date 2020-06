Asofondos dice que impuesto solidario sobre pensiones es confiscatorio

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la revisión del decreto 568 que creó el impuesto solidario para funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados, Asofondos criticó ese tributo.

Para Asofondos, que une al gremio de fondos privados de pensiones, esta medida que también grava a los pensionados del régimen de ahorro individual es confiscatoria.

Según este decreto, quienes ganen más de 10 millones de pesos (en el caso de funcionarios y contratistas del Estado) o reciban pensiones superiores a ese monto, a las que el Gobierno denominó “megapensiones”, deberán pagar el impuesto solidario que puede ser desde el 15 hasta el 20 por ciento de su ingreso mensual. Esto se realizará en los meses de mayo, junio y julio.



En lo que a los pensionados se refiere, Asofondos afirma que si bien está permitido poner algún gravamen sobre las mesadas, antes de imponer impuestos el Gobierno debió haber valorado la estructura del sistema pensional colombiano,que está compuesto por dos regímenes excluyentes: el régimen solidario de prima media (RPM) y el régimen de ahorro individual (Rais).

En el primero, administrado por Colpensiones, las mesadas se calculan según los ingresos de los últimos 10 años de vida laboral, y se pagan con los aportes de la persona, que, según Asofondos, pueden ser del 20 por ciento, más un subsidio del Estado que puede ser de hasta el 80 por ciento.



En este punto, Asofondos dice que el sistema pensional colombiano es inequitativo, porque con esos subsidios se permite que quien más gana reciba más dinero en subsidios que las personas de menores ingresos.



En cambio, dice la Asociación, las pensiones del régimen de ahorro individual, que son las que ellos administran (con excepción de las del Fondo de Garantía de Pensión Mínima) no tienen un subsidio del Estado y solo se financian con los aportes de sus afiliados, el bono pensional, y los rendimientos de esos recursos.

Esa es la razón por la que Asofondos afirma que el Gobierno no puede ponerles el mismo impuesto a los afiliados de uno u otro régimen. Si bien considera que en el caso de las mesadas de Colpensiones, las cargas tributarias pueden servir para “de forma legítima corregir subsidios estatales regresivos”, en el caso de las pensiones privadas, cobrar esos tributos puede ser una “carga desproporcionada”. Esto porque, dice, no es lo mismo cobrarle un impuesto a alguien que ya está recibiendo un subsidio del Estado que a quien no lo tiene.



Y es que, según Asofondos, en el régimen de prima media las pensiones de un salario mínimo implican un subsidio estatal de hasta 93 millones, y las pensiones de 25 salarios mínimos, necesitan un subsidio de hasta 1.022 millones de pesos.

También afirma que aunque es una obligación de los pensionados contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, a través de impuestos directos, “ese es un compromiso que se debe cumplir bajo los conceptos de justicia y equidad”.



Por todo esto, dice su documento, al obligar a los pensionados privados a tributar “se estaría afectando el principio de no confiscatoriedad”, ya que “toma parte de los ahorros” que las personas han hecho en estos fondos durante su vida.



JUSTICIA