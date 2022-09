La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los casos en los que se puede anular el traslado que un ciudadano ya pensionado hizo de un fondo de pensión a otro.



En su decisión, la Sala señaló que en el caso de quienes se encuentran pensionados en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), que es el sistema público que administra Colpensiones, sí es posible anular su traslado de régimen pensional cuando no recibieron la información adecuada para tomar esa decisión.



En cambio, a quienes están pensionados en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), es decir, en los fondos privados, no se les puede anular ese traslado por ausencia de información, puesto que al estar disfrutando de una pensión de vejez ya tienen una situación jurídica consolidada que no se puede revertir.



El fallo SL2929-2022 se refiere a los casos en los que los jueces anulan el traslado que una persona hace del fondo público al fondo privado, o viceversa, y en esta sentencia la Corte recordó que la jurisprudencia limita la posibilidad de declarar la ineficacia del traslado pensional a quienes ya están pensionados, pero dijo que esa regla no se puede extender a los pensionados del sistema público porque “se encuentran en una situación completamente distinta, al punto de que el restablecimiento de sus derechos no apareja las complejidades y tensiones propias de los pensionados en el Rais”.



Es decir, la Sala Laboral puso de presente que en el pasado la misma Corte sostuvo que cuando una persona ya se pensionó, no es posible anular su traslado de fondo de pensión; sin embargo, en esta oportunidad la Corte aclaró que esa imposibilidad de anular el traslado solo aplica para quienes están pensionados en un fondo privado, pero no para quienes están en el público.



La Corte hizo este pronunciamiento al evaluar el caso de una mujer que está pensionada por Colpensiones gracias a una tutela, pero que pedía anular el traslado que en 1998 había hecho desde el régimen público —administrado para entonces por el Instituto de Seguros Sociales— a un fondo privado.



La regla que limita la posibilidad de declarar la ineficacia del traslado pensional no se puede extender a los pensionados del sistema público, dijo la Corte. (Imagen de referenia). Foto: iStock

La mujer argumentaba que cuando Colpensiones calculó el monto de su mesada le dijo que por ese traslado anterior al fondo privado había perdido los beneficios del régimen de transición y calculó su mesada en un 69 por ciento del Ingreso Base de Liquidación (IBL), y no en el 90 por ciento al que habría tenido derecho por la transición.



La Sala de Casación Laboral estudió si era posible anular el traslado que la demandante hizo en 1998 desde el fondo público al fondo privado, a pesar de que por la orden de tutela ya se encontraba pensionada con Colpensiones.



Tras el análisis, el alto tribunal concluyó que como la mujer estaba pensionada en el sistema público, sí era posible declarar la ineficacia de ese traslado.



Para la Corte, se probó en el proceso que la demandante no fue debidamente informada en 1998 cuando se cambió de fondo, y por ello anuló su traslado, lo cual implica que siempre estuvo afiliada al régimen público y en consecuencia nunca perdió los beneficios del régimen de transición. Por ello, la Corte reajustó su mesada para que fuera calculada con el 90 por ciento de su Ingreso Base de Liquidación.



“Las consecuencias de la declaratoria de ineficacia no se agotan en la necesidad práctica de ordenar la devolución del monto de las cotizaciones, preservando su integridad; también respecto de los beneficiarios del régimen de transición implica la conservación de su titularidad bajo la ficción que nunca se trasladaron al Rais”, expone la providencia a este respecto.



Finalmente, la Corte indicó que el deber de las administradoras de fondos de pensiones de suministrar a sus potenciales afiliados información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada régimen pensional existía desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, en 1993.

