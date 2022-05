Si pasaron 30 días desde que un trabajador cumplió los requisitos para tener una pensión convencional y no la ha solicitado, el empleador puede otorgársela y tras notificarlo de ello, despedirlo.



Así lo expuso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Iván Mauricio Lenis, al estudiar el caso de una mujer que pedía que se condenara a la empresa a pagarle una indemnización por despido sin justa causa.



La pensión convencional es aquella que está establecida por una convención colectiva de trabajo, y para acceder a la misma, dicha convención debe estar vigente cuando se reúnan los requisitos fijados para aplicar a solicitud prestacional.



En este caso, la Corte recordó que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral, indica que es una justa causa para dar por terminada la relación legal que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión.



Ese mismo artículo señala que transcurridos 30 días después de que el trabajador cumpla con los requisitos, si este no ha pedido su pensión el empleador puede solicitar el reconocimiento de la misma en su nombre.



Ese precepto, dijo la Corte, "opera frente a cualquier tipo de pensiones, incluso aquellas legales reconocidas bajo la aplicación del régimen de transición y las extralegales o convencionales como la que en este asunto accedió la demandante, dado que el fin de la norma es dotar a los empleadores de herramientas que le permitan disponer libremente de las personas que tuvieran asegurado un ingreso pensional".



La sala añadió que esto no trasgrede el principio de igualdad, sino que lo reconoce: "Si bien la norma en comento no hace expresa mención a las pensiones convencionales, los trabajadores que acceden a una de este tipo están en iguales condiciones a los que tienen una de carácter legal".



En resumen, la Corte sostuvo que los requisitos para despedir con fundamento en el reconocimiento de una pensión extralegal, en vigencia del parágrafo 3.° del artículo 9.° de la Ley 797 de 2003, son: "(i)que el empleador le reconozca o notifique al trabajador la pensión extralegal o convencional. Si en los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión extralegal, el trabajador no solicita su derecho al empleador, este tiene la potestad de reconocerla después de ese término, sin solicitud previa de aquel; y (ii) se le notifique debidamente al trabajador su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente".

El caso que estudió la Corte

La mujer argumentó que prestó sus servicios al extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre el 11 de julio de 1978 y el 30 de agosto de 2013, a través de un contrato de trabajo a término indefinido. Además, ostentó la calidad de trabajadora oficial y estuvo afiliada a Sintraseguridad social.



Dijo que el 27 de agosto de 2013 la empresa le reconoció la pensión de jubilación convencional, sin que ella la hubiera pedido, por el valor del 100 por ciento del promedio de lo que percibió en el último año de servicio. Tres días después, la gerencia nacional de recursos humanos le comunicó la terminación unilateral del contrato de trabajo.



El 25 de noviembre de 2013 ella solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, que consagra el artículo 5.° de la convención colectiva 2001-2004, pero la empresa no le pagó esto y el caso fue demandado, por lo que en 2016 el Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al ISS a pagar la indemnización.



En segunda instancia, en julio de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión, absolvió a la empresa demandada e impuso a la demandante el pago de las costas de primera instancia. Pero la mujer interpuso el recurso de casación, buscando que la Corte revisara esa decisión.



El alto tribunal, sin embargo, no casó su sentencia sino que dejó en firme la del tribunal, que concluyó que no había cabida a la indemnización por despido sin justa causa.

