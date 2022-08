La Corte Suprema de Justicia dictó un importante fallo sobre los requisitos para entregar pensión de sobrevivientes cuando se trata de personas que migraron de manera irregular a otros países como Estados Unidos y enviaban remesas a sus familiares en Colombia.



El alto tribunal dijo que el tema de las remesas es crucial por cuanto los migrantes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que “no puede constituir una justificación para privarlo del reconocimiento y goce de sus derechos humanos”.



“Las remesas no son solo una transferencia del dinero, sino que las remesas en este país constituyen un ingreso importante para muchos grupos familiares. Nunca la dependencia económica tiene que ser absoluta. Incluso, existiendo recursos por parte de los padres puede hablarse de dependencia porque la ausencia de ese ingreso de los hijos es sustancial para el sostenimiento”, dijo la magistrada Ana María Muñoz de la Sala de Descongestión laboral del alto tribunal.



La Corte se pronunció sobre una demanda que presentó Aura Elena Escobar Vélez, de Amalfi, Antioquia, en contra de Protección S.A., pidiendo que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo ocurrida el 30 de enero de 2016.



Su hijo, Carlos Andrés Loaiza Escobar emigró, según dijo, “con ocasión de la situación económica del país y en pro de un mejor futuro para él y su madre, donde se encontraba de manera ilegal”, trabajando como limpiador de nieve en las calles de Baltimore, en Estados Unidos. Y de su trabajo dependía el mantenimiento del hogar pues él enviaba dinero para el arriendo, el mercado y los servicios.



La mujer señaló en la demanda que tras la muerte (por un accidente mientras trabajaba) de su hijo quedó en un estado de precariedad, que no tenía ingresos fijos y alegó que su hijo cotizó 133.71 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 50 correspondían a los tres años anteriores a la muerte, hasta junio de 2015, mes en el que salió de Colombia.

Al reconocerle pensión de sobreviviente a madre de migrante que murió trabajando de forma irregular en EE.UU., la @CorteSupremaJ recuerda la importancia de las remesas y la vulnerabilidad en la que viven muchos migrantes.

La vulnerabilidad de los migrantes

Al estudiar el caso, la Corte Suprema de Justicia dijo que este caso “ejemplifica el de millones de colombianos que migran hacia Estados Unidos por motivos laborales y que posicionan a este país como el principal destino para este propósito”.



“Esta es una tendencia cada vez más creciente que se conserva desde la primera oleada de migración transcurrida entre los años 1963–1973 hasta la actualidad. La Corte IDH ha afirmado sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, que los derechos laborales surgen de la calidad de trabajador y esto ocurre ‘independientemente de su situación migratoria’”, dice el fallo.



“Los trabajadores migrantes en situación irregular son más vulnerables a sufrir de discriminación, a enfrentar barreras en la obtención de empleos, a tener problemas para comunicarse en el idioma del país de destino y al poco reconocimiento de sus habilidades y capacidades”, agrega la decisión.

Según la Corte, en estos casos se suelen normalizar los “patrones de abuso y explotación de aquellos que no cuentan con los documentos migratorios, principalmente, por el temor a la deportación que los limita a acudir a las autoridades competentes cuando son transgredidos sus derechos laborales”.



Y destacó que “existen situaciones en la cuales los mecanismos de regularización son de difícil o imposible acceso para esta población. Esto ocurre cuando las personas extranjeras no cuentan con los documentos requeridos por las autoridades nacionales a este fin o porque les resulta imposible cumplir con los requisitos impuestos por la normatividad al fin se ajustar su situación”.



El alto tribunal dijo que las remesas contribuyen a aliviar la pobreza y mejoran las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad y, en particular, de las y los adultos mayores que tienen menor capacidad de procurar ingresos para sí mismos.



“Su pérdida y, en el caso concreto, la imposibilidad de recibir el pago enviado por su hijo, implicará que la señora Aura Elena Escobar Vélez vea afectado sus ingresos y con ello la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia”, señaló la Corte al fallar a favor de la mujer.

