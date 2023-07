La Corte Constitucional determinó que los fondos de pensiones sí deben contabilizar los aportes extemporáneos que el trabajado realice para que le sea reconocida la pensión de invalidez.



Así lo dijo al proteger los derechos de Lucas (nombre cambiado), una persona a quien el fondo de pensiones al cual se encontraba afiliado le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamaba y que tiene una disminución de la capacidad laboral en un 76,75 por ciento por varias enfermedades graves que lo aquejan.



La antigua empresa de este hombre no lo afilió como debía hacerlo y por una orden judicial el fondo pensional realizó un cálculo actuarial y recibió el dinero respectivo.



Luego, Lucas acudió ante la administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez porque, con los aportes pagados extemporáneamente sumaba el doble de las semanas necesarias para poder recibir dicha mesada y, como le fue negada la petición, el caso llegó hasta la Corte Constitucional.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes y votos de Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés, la Sala concedió la tutela y señaló que si bien el alto tribunal no había analizando nunca un caso como este que versa sobre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), sí podía aplicar las reglas de un fallo de 2019 que estudió una situación similar pero en el Régimen de Prima Media (en un fondo privado) en atención a que las diferencias legales entre ambos regímenes no pueden implicar una desventaja sustancial para los derechos de sus afiliados.

Con ese fundamento y al analizar el caso, la Corte Constitucional dijo que los fondos de pensiones en el Rais están obligados al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez aun cuando los aportes que originan la prestación se paguen extemporáneamente.



Esto cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el empleador haya omitido el pago de aportes que fundamentan el reconocimiento de la prestación; que la calificación de su pérdida de la capacidad laboral se estructuró con posterioridad a la terminación del vínculo laboral; y que la administradora de fondos de pensiones recibió “a satisfacción el pago del cálculo actuarial correspondiente al período omitido”.



A esto se suma que no se evidencie ningún propósito de fraude al sistema pensional.

El fallo resaltó que este tipo de casos obedecen a situaciones excepcionales y no a una regla general y que, cuando se presenten, los jueces deben evitar que se afecten gravemente los derechos de los afiliados, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y evitar situaciones de fraude o abuso del derecho.



En el caso concreto, se ordenó que el fondo citado, en diez días, debe reconocer la pensión de invalidez, junto con las sumas adeudadas por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritos.

