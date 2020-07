Aclaran dudas sobre pensión de funcionarios al llegar a edad de retiro

Los funcionarios públicos y personas que permanentemente desarrollaron funciones públicas y que fueron desvinculados de su trabajo a los 65 años, pese a estar cobijados por la ley que alargó a 70 años la edad de retiro forzado, pueden ser reintegrados y trabajar hasta que cumplan los 70.



Así lo dice el Consejo de Estado en un concepto en el que responde varias preguntas del Ministerio del Trabajo sobre las condiciones para el retiro de personas que, cuando entró en vigor la Ley 1821 de 2016, cumplieron 65 años y se opusieron a solicitar la pensión.

(Lea también: ¿Es legal condicionar el pago de pensión a un trabajador?

Aunque el concepto es de diciembre del 2019, solo perdió la reserva legal hace unas semanas, y en este documento –que no es obligante– el alto tribunal explicó que quienes estuvieron cobijados por la ley pueden permanecer en servicio hasta que cumplan los 70 años, mientras que las personas que fueron desvinculadas pueden ser vinculadas nuevamente hasta cumplir la nueva edad de retiro forzoso.



La Sala de Consulta del Consejo de Estado aclaró que una vez esté ejecutado el acto de desvinculación –que la persona ya esté por fuera de servicio–, el retiro no puede revocarse, lo que no impide que se haga un nuevo nombramiento del funcionario.

(Le puede interesar: ¿Quién responde si desaparecen semanas o empresa no cotizó a pensión?)

De otro lado, esta corte indicó que en los casos de personas que no son beneficiarias del cambio de edad, es decir que al 31 de diciembre del 2016, cuando la ley entró en vigor, tenían 65 años o más y cumplían los requisitos para la pensión y no la habían pedido, la Administración debe proceder a hacer su retiro y solicitar y obtener el reconocimiento pensional y que la persona se incluya en la nómina de pensión.



Por último, la Sala aclaró que si el funcionario que cumplió la edad de retiro forzoso y es renuente a iniciar los trámites pensionales tiene fuero sindical, se debe acudir a los jueces para solicitar el levantamiento del fuero. Los jueces deben verificar la legalidad de la causal por la que un empleador pide remover este fuero.



Para responder a las preguntas que formuló en octubre del año pasado la entonces ministra del Trabajo, Alicia Arango, el Consejo de Estado recordó que la Ley 1821 se basó en que la expectativa de vida de los colombianos ha aumentado y que al aumentar la edad de retiro se buscaba capitalizar el conocimiento y experiencia de la población adulta para el manejo de funciones públicas.

(Además: Así volverían a funcionar las fotomultas en Colombia)

Pero en su análisis, la Sala también tuvo en cuenta pronunciamientos de la Corte Constitucional que aclaran que los cargos públicos no pueden ejercerse a perpetuidad y que debe haber una renovación de estos puestos, pues hay que garantizar el acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones para todos.



Incluso, el Consejo de Estado evaluó las normas que definieron la necesidad de un retiro forzoso a cierta edad, en contraste con los derechos de los trabajadores, y analizó pronunciamientos que sobre el tema ya había hecho este alto tribunal.



En ese sentido, explicó que la causal de retiro forzoso es legal, pues busca garantizar un relevo generacional, así como evitar la perpetuidad en los cargos; y que es una causa de desvinculación objetiva, lo que hace que en principio el servidor no pueda ser reintegrado tras su salida. Pero agregó que la jurisprudencia constitucional y del mismo Consejo de Estado ha insistido en que se deben evaluar criterios para evitar la desprotección de las personas que van a ser retiradas.

(En otras noticias: ¿Se reactiva proceso de ‘parapolítica’ contra Nancy P. Gutiérrez?)

Si bien es cierto que al cumplirse la edad de retiro se genera una causal objetiva de desvinculación (...) es deber de la Administración ponderarla con los derechos de los trabajadores FACEBOOK

TWITTER

“Si bien es cierto que al cumplirse la edad de retiro se genera una causal objetiva de desvinculación de los cargos públicos (...) su aplicación no es automática y es deber de la Administración ponderarla con los derechos de los trabajadores. En tal medida, es necesario que el empleador público analice si al momento del retiro del servidor este tiene o no derecho a pensión, y si lo tiene, que le haya sido reconocida y se le haya incluido en nómina”, dijo esta corte.



Y agregó que hay que evaluar si la pensión no ha sido reconocida por mora de la administradora o fondo de pensiones, o si es por omisión del empleado, pese a cumplir con los requisitos.



Por todo lo anterior, el Consejo de Estado expresó que es deber de la Administración que, una vez se cumplan todas las condiciones legales, se proceda a retirar a los servidores que han llegado a la edad de retiro. Incluso, mencionó que la Ley 797 de 2003 faculta a los empleadores para iniciar los trámites de reconocimiento de pensión de un servidor si este no lo ha hecho y ya pasaron 30 días desde que cumplió los requisitos para tener derecho a este pago.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com