Corte estudia demandas que piden tumbar ley que reglamentó la pena perpetua

La Corte Constitucional admitió para su estudio dos demandas que piden tumbar la Ley 2098 de 2021 que reglamentó la prisión perpetua revisable luego de que en septiembre pasado ese alto tribunal declaró inconstitucional la reforma que la creó, el Acto Legislativo 01 de 2021.



La primera, que cursa en el despacho de la magistrada Paola Meneses, fue presentada por los Semilleros en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana y en Psicología Forense de la Universidad del Bosque.



Dichas organizaciones aseguran que esta medida contemplada para asesinos y violadores de niños no fue producto de una política criminal basada en “estudios políticos, criminológicos o sociológicos serios, que determinen el incremento de penas como respuesta idónea para combatir el delito”.



“Así, independiente de la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que se le imputan a un sujeto, es evidente que el tiempo de permanencia en una cárcel no garantiza por sí solo un cambio positivo en la vida de un condenado; contrario a ello, las posibilidades de una mejor calidad de vida resultan poco probables”, indicaron.



“En este sentido, quien ingresa a una cárcel colombiana tiene altas probabilidades de desarrollar mayores vulnerabilidades en su esfera cognitiva, emocional y comportamental, en comparación con su estado previo de ingreso; aspecto que requiere una atención especial, no sólo para la administración de justicia sino también para el legislador, en cuanto a la reglamentación penal se refiere”, agregaron.



Los demandantes sostuvieron que la ley citada desconoce el artículo 34 de la Constitución Política y la sentencia C-294 de 2021 (que tumbó la pena perpetua), bajo el argumento de que es mandato del constituyente no imponer penas de prisión perpetua. Además, señalaron que la referida ley contraría los artículos 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque desconoce el fin resocializador de la pena previsto por estos tratados internacionales.

La otra demanda, que cursa en el despacho de la magistrada Cristina Pardo, fue presentada por el ciudadano Andrés López Gallego quien alegó que reglamentar la pena perpetua “es manifiestamente contrario al artículo 34 de nuestra Constitución Política, ya que dicha disposición, prohíbe la imposición de la prisión perpetua”.



“Así las cosas, una ley que tiene como objetivo modificar las leyes existentes para que se ajusten a una reglamentación de una pena como la prisión perpetua resulta en un completo y evidente vicio de contenido”, dijo Gallego.



“En segundo lugar, reglamentar la prisión perpetua vulnera el principio de dignidad humana y los derechos de los condenados. La dignidad humana es un eje definitorio de nuestra Constitución Política. En ese sentido, el fin esencial de la pena debe ser la resocialización para ser compatible con dicho principio. Por lo tanto, impulsar una reglamentación que modifica distintos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico con el fin de contemplar una pena que excluye la posibilidad de la resocialización es incompatible con el principio de dignidad humana”, señaló.

