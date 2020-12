Pedían quitar registro a plan de turismo porque se llama como un libro

Por decisión del Consejo de Estado, la Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda podrá seguir gozando del registro de la marca ‘Ruta del café’ para identificar servicios afines al turismo.



Esto luego de que la alta corte negó las pretensiones de la demanda que presentó la Cámara de Comercio de Armenia para que fuera cancelado este registro marcario, que fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El problema comenzó porque la Cámara de Comercio de Armenia le había solicitado a la Superindustria que no le concediera el registro de la marca ‘Ruta del café’ a la Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda, para identificar servicios de actividades afines al turismo.



Pero la SIC sí concedió el registro de la marca, por lo cual la Cámara de Comercio demandó y pidió la nulidad del certificado del mencionado registro.

Según argumentó la Cámara de Comercio, el uso de esa marca violaba derechos de autor porque hay una obra literaria titulada ‘Ruta del café’, que se publicó como parte de un proyecto avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo.



Igualmente, decía que 'Ruta del café' ya identificaba un proyecto de la Cámara de Comercio de Armenia para atraer el turismo a la región, por lo que expresó que la SIC no podía conceder el registro, dado que en otro expediente la demandante ya se había opuesto a que se le concediera.

Sin embargo, el Consejo de Estado no le dio la razón y negó las pretensiones de la demanda. Para la alta corte, si bien antes de la solicitud de registro de la marca por parte de la Corporación existía una propuesta de proyecto turístico denominado ‘Ruta del café’ de la Cámara de Comercio, que fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, eso solo es evidencia de la existencia de un proyecto y no la prueba del uso de la marca en el mercado.



Además, como no se probó que la Cámara de Comercio hubiera usado la marca en disputa antes que su contraparte, ni había lugar a que la accionante alegara sobre ella derechos de autor, y tampoco se probó que se violara el derecho al debido proceso en el examen de la Superintendencia, el Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión del órgano de vigilancia de no acceder a la solicitud para negar el registro ya señalado.

