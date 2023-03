En concepto conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe la ley de la ‘paz total’, que se encuentra demandada ante el alto tribunal y que habilitó al Gobierno Nacional a hacer acercamientos de paz con organizaciones como las disidencias y el ‘clan del Golfo’ y otras estructuras narcotraficantes.



En documento de 13 páginas firmado por la procuradora Margarita Cabello, la entidad dijo que hubo vicios de trámite en el Congreso durante la expedición de la Ley 2272 de 2022 que reformó la Ley de Orden Público, porque no tuvo concepto del Consejo Superior de Política Criminal y por supuestamente desconocer los derechos de las víctimas.

La Corte estudia una demanda en contra del artículo 2 que dice que se podrá negociar con estructuras armadas u organizadas de crimen de alto impacto en las que caben, entre otros, “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.



La demanda ataca igualmente la creación de la instancia de Alto nivel que hará la caracterización de esas organizaciones y un artículo que dice que la paz total deberá comprender “la paz con la naturaleza” y que los términos del sometimiento deben tener como medidas de reparación la reconciliación con la naturaleza.

Los vicios de forma que alega la entidad

Por un lado, el Ministerio Público dice que estos aspectos no fueron discutidos ni aprobados en las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, pues se introdujeron después.



Así, dice el documento la creación de la instancia de alto nivel se incorporó por una proposición presentada en un debate el 23 de octubre de 2022.



“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”, dice el documento.



“Se evidencia que los asuntos contenidos en las expresiones cuestionadas no fueron estudiados en estricto sentido por las Comisiones Primeras en tanto fueron propuestos solo hasta las deliberaciones ante las plenarias. Empero, se advierte que se trata de temas que encuentran relación con aspectos que sí fueron discutidos por aquellas células legislativas porque se consideró: (1) la necesidad de definir las estructuras de crimen organizado y los mecanismos para su sometimiento a la justicia; (2) la prórroga del artículo 8 de la ley 1421 de 2010 que regula el tributo para la financiación de los fondos-cuenta territoriales de seguridad; y (3) el enfoque ambiental como uno de los ejes transversales de los acuerdos de paz”.

Se necesitan reglas claras: Procuraduría

“Se estima que los apartes cuestionados del artículo 2 de la Ley 2772 de 2022 son inexequibles porque su indebida formulación conlleva a escenarios hermenéuticos que están en contravía de los mandatos superiores que regulan la aplicación de los instrumentos de justicia transicional para alcanzar la paz”, dice el documento.



“Se advierte que si bien la Procuraduría reconoce el deber del Estado de propender por la finalización de la violencia en el país y, por ende, es consciente de la importancia que pueden llegar a tener las negociaciones como mecanismos para lograr dicho objetivo, lo cierto es que las políticas y planes que se propongan con tal propósito deben ser claros y precisos a efectos de que no haya duda de su consonancia con las disposiciones constitucionales”, agrega.

