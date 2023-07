Uno de los puntos de discusión fuertes que se presentan alrededor de la ley de la 'paz total' es que la norma que permite al Presidente Gustavo Petro hacer acercamientos con disidencias, el 'clan del Golfo' y otro tipo de bandas criminales, no tuvo el concepto del Consejo de Política Criminal.



(Lea: Paz total: lo que dicen las otras demandas que estudia la Corte Constitucional)



Las demandas en contra de la ley que siguen en trámite en la Corte Constitucional, luego de que este alto tribunal no se pronunciara sobre la primera de estas, son de congresistas de la oposición que enfatizaron en ese punto, al advertir que la ley sí tiene que ver con la política criminal del país, por que entre otros, permite levantar órdenes de captura a procesados para que sean gestores o voceros de paz.

Así lo afirma directamente la demanda presentada por las congresistas del Centro Democrático Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal Molina y Paola Holguín, que está en estudio en el despacho de la magistrada Natalia Àngel, que sumó a esa otra del congresista Carlos Motoa.



También lo dice la demanda del congresista José Jaime Uscátegui que revisa el magistrado Antonio José Lizarazo. Ante los despachos de los magistrados, el secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, defendió la ley al indicar que la misma versa sobre la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro y no sobre la política criminal, lo cual haría innecesario el concepto que se exige.



(Lea: Procuraduría volvió a pedirle a la Corte que tumbe la ley de 'paz total': las razones)



"Contrario a lo manifestado por los accionantes, la Ley 2272 de 2022 no pretende modificar la política criminal, extinguir la responsabilidad penal, modificar las penas, modificar el Sistema Penitenciario y Carcelario ni, en general, modificar disposiciones referidas al ámbito penal", dice el documento de 110 páginas conocido por EL TIEMPO.



"Es la ley acusada una herramienta concebida para la solución pacífica de conflictos, en el marco no sólo de la aplicación de la paz como valor, principio y derecho constitucional", agregó.

Contrario a lo manifestado por los accionantes, la Ley 2272 de 2022 no pretende modificar la política criminal: Presidencia FACEBOOK

TWITTER

En consecuencia, dijo la Presidencia, las normas sobre la política de paz no necesitan ese concepto que, además, como no es obligante, para la Presidencia, este es en últimas "una opinión más dentro del cúmulo de voces que, en el marco de un proyecto de ley, pueden o no ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones, esa sí, exclusiva del órgano legislativo".



Fernández dijo que la ley de paz total no se refiere a la definición de un comportamiento como delito ni a la determinación de un individuo como responsable de un crimen o al cumplimiento de la sanción penal de una persona sino, más bien "a asuntos propios de orden público y a las medidas específicas a tomar para facilitar escenarios de diálogo con diferentes grupos que participan del conflicto".



(Lea: Piedad Córdoba pidió declarar insubsistente a magistrada que la investiga)



"De hecho, la norma objeto de debate no genera ninguna afectación al curso normal de los procesos penales que se adelantan frente a los sujetos eventuales de la norma y son los jueces los que definen la situación jurídica de cada uno", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Fernández, jurídico de Casa de Nariño, es un hombre de plena confianza del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además, indicó la Presidencia, que, en todo caso, el Consejo sí fue citado para tratar este asunto y decidió, por votación, abstenerse de pronunciamiento, de no emitir un concepto

Los derechos de las víctimas

Contrario a lo dicho por las demandas, para la Presidencia, la posibilidad de levantar órdenes de captura de procesados no viola los derechos de las víctimas e indicó que si en el articulo cuestionado no se incluye toda la regulación de protección a estas, no quiere decir que no las contemple.



(Lea: Duro regaño de la Corte a reputado colegio de Bogotá por negligencia en caso de matoneo)



"A futuro, de llegarse a un acuerdo con aquellos grupos de carácter político por un lado y a términos de sometimiento con las estructuras de alto impacto, el poder judicial podrá revisar, tal y como aconteció con el proceso de paz con las extintas Farc si las víctimas fueron o no los ejes de la paz total y aplicar las correcciones a que hubiere lugar. Pero ahora, cuya etapa está en el estadio previo a una negociación, no es plausible ni válido en ningún mundo posible, que las víctimas se vayan a desproteger con la normativa objeto de revisión", dice el documento.

¿Negociación con reincidentes?

Las decisiones que corresponda adoptar durante las negociaciones deben ser tomadas solo por el Primer Mandatario o sus delegados: Presidencia FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, uno de los puntos claves de este debate tiene que ver con un apartado del artículo segundo de la ley que, cuando habla sobre con quienes se pueden hacer acercamientos, dice:



"Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la Ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento".



Según la demanda de Motoa, tal y como decía la primera demanda estudiada, esto sería contrario al acuerdo de paz porque permitiría hacer negociaciones de paz con reincidentes, es decir, con quienes abandonaron el proceso de paz de La Habana y volvieron a armarse, por ejemplo.



(Lea: Casos contra Armando Benedetti volvieron a la Corte Suprema, ¿qué sigue ahora?)

En la primera demanda, el Secretario Jurídico de Presidencia dijo que los reincidentes solo podían someterse a la justicia y luego moduló su respuesta para decir que quien define con quién se negocia y para qué, es el Jefe de Estado. Ahora, Fernández dijo que los cargos presentados en la demanda no son suficientemente claros como para que la Corte haga un pronunciamiento de fondo.



Y, reiteró, que la decisión en relación a las gestiones para alcanzar la paz las tiene el Presidente:



"Dicha competencia, amplia y privativa significa que ningún otro sujeto, ni público ni privado, se encuentra habilitado para intervenir en tales procesos sin la previa autorización del Presidente, y, que las decisiones que corresponda adoptar durante las negociaciones deben ser tomadas solo por el Primer Mandatario o sus delegados, en la oportunidad que él considere conveniente, dentro del marco que le señalan la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia constitucional", dijo.

Por eso, solicitó a la Corte no emitir pronunciamiento de fondo en ninguno de los cargos y que, si lo hace, sea para avalar la ley. Lo mismo hicieron el Ministerio de Justicia y del Interior.



La Sala Plena de la Corte Constitucional hará una audiencia pública sobre este caso.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia