Ante la Corte Constitucional arrancó una audiencia clave para el futuro de la 'paz total' (Ley 2272 de 2022), ya que se escuchará a expertos, investigadores, al gobierno y a demandantes sobre demandas que estudia el alto tribunal contra eta ley, que permite al presidente Gustavo Petro hacer acercamientos con organizaciones como el ‘clan del Golfo’, disidencias y otras bandas.



Las demandas fueron presentadas por José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, quienes dicen que hubo vicios en la aprobación de esta ley, porque, por ejemplo, no tuvo concepto del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) y también cuestionan que se puedan levantar órdenes de captura para que algunas personas sean gestores de paz.



En la agenda de la Corte está escuchar primero a los dos demandantes, luego al Gobierno y para ello fueron citados el comisionado de Paz Danilo Rueda, y el ministro de Justicia Néstor Osuna.



Se espera que su intervención vaya en la vía de lo que, por escrito, ya ha dicho la Presidencia, que considera que no es cierto que la Ley 2272 de 2022 necesitara concepto del Consejo de Política Criminal porque, en su criterio, esta no pretende ni extinguir la responsabilidad penal, modificar las penas o el Sistema Penitenciario y Carcelario.



Luego se escuchará a la vicefiscal general de la nación Martha Mancera, y a la procuradora general Margarita Cabello.



En un tercer momento habrá una intervención de expertos e investigadores sobre el contexto del conflicto, por ejemplo, se citó a María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.



Por último hablarán otros expertos e investigadores, por ejemplo está citado Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la paz; y Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch.

La audiencia

Minuto a minuto 8:50 a. m. 'Es un disfraz de un indulto': Cabal Cabal añadió que hay artículos que excluyen el derecho de las víctimas en el proceso penal sin razón. "Este artículo es un dizfraz y un indulto", sostuvo, añadiendo que ningún acuerdo de paz puede pasar por encima de los derechos de las víctimas, "el Estado no puede dejar de cumplir con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar; y a las víctimas tampoco les pueden quitar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición".

8:43 a. m. Senadora Cabal expuso sus críticas La senadora Cabal dijo que en el trámite de la ley se suplantó la voluntad de uno de los estamentos del Congreso. "En la plenaria de Cámara se vota en su totalidad pero se adiciona un artículo que jamás fue discutido en las comisiones conjuntas con el Senado, el que permite la negociación con las disidencias de las Farc", indicó. Incluso dijo que artículos que habían sido negados por votación revivieron en la conciliación, "ningún artículo nuevo o precepto no debatido puede ser incluido".

8:28 a. m. Representante Uscátegui defendió la necesidad de concepto previo del CSPC El representante Uscátegui insistió en que se requería un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC). "Para una reforma tributaria sí había concepto pero para una ley de 'paz total' que también se mete en temas penales nos negaron esa posibilidad", indicó. También dijo que el mismo día que el presidente Gustavo Petro sancionaba la ley, el ministro de Justicia llamó al CSPC para pedirles el concepto positivo, pese a que la discusión en el Congreso ya había terminado.

8:10 a. m. Comenzó la audiencia A las 8:10 a. m. comenzó la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre la ley de 'paz total'.

Se espera la intervención de demandantes, Gobierno, expertos e investigadores.



Se espera la intervención de demandantes, Gobierno, expertos e investigadores. FACEBOOK

