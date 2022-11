La Corte Constitucional recibió la primera demanda en contra de la posibilidad que abrió el Congreso para negociar en el marco de la 'paz total' que propuso el presidente Gustavo Petro con desertores como el exjefe guerrillero Iván Márquez o las disidencias de las extintas Farc.



Esa posibilidad quedó incluida en la reforma a la Ley 418, que es la Ley 2272 de 2022, que en un apartado de su segundo artículo dice que se podrá negociar con estructuras armadas u organizadas de crimen de alto impacto en las que caben, entre otros, “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.



(Le dejamos: Corte deja intactas las reglas de juego para investigar a los congresistas)

La demanda fue presentada por el abogado y columnista Jorge Enrique Pava Quiceno, quien asegura que hubo vicios tanto de forma como de fondo en el debate en el Congreso. Por un lado, porque la propuesta habría sido incluida a última hora y el texto aprobado sería diferente al que se debatió.



"La habilitación de que exmiembros de grupos armados que hayan incumplido procesos de paz anteriores puedan ser considerados como sujetos de negociación nuevamente abre una posibilidad completamente nueva a lo debatido en comisiones y, de hecho, constituye un aspecto político de alta sensibilidad. Ello implica que se trata de un asunto que no fue abordado en los cuatro debates constitucionales obligatorios, o tres en este caso, lo cual conlleva a que se violaron los principios de consecutividad e identidad flexible", dice la demanda.



(Puede leer: La escandalosa red de corrupción que tiene a excongresista a un paso de prisión)



Pava Quiceno explicó a EL TIEMPO que sus argumentos también son de fondo pues, en su criterio, desconocen un eje central de la Constitución relacionado con la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como una reforma constitucional de 2017 que creó el Sistema Integral de Paz, en el marco del Acuerdo de Paz logrado en La Habana.



Según el demandante, el aval a negociar con quien violó el Acuerdo de Paz y, por tanto, rompieron el régimen de condicionalidad de la justicia transicional, sería contrario al Acto Legislativo 01 de 2017 porque ahora estas personas nuevamente pueden presentarse a negociaciones que deriven en nuevos beneficios.

"Lo que hace el inciso que se demanda del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 es perdonar ese incumplimiento a exmiembros de grupos armados que retornaron a la vida delictiva". FACEBOOK

TWITTER

"Lo que hace el inciso que se demanda del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 es perdonar ese incumplimiento a exmiembros de grupos armados que retornaron a la vida delictiva y a través de una norma legal reabrir la puerta que ya había sido cerrada por la reforma constitucional y la Corte”, dice la demanda.



(Puede ver: Los desafíos del nuevo intento por alcanzar la paz con el Eln)



Pava señaló que no hay problema con que esta ley permita una negociación con el Eln, grupo con el cual nunca se ha llegado a un acuerdo o incluso con el 'clan del Golfo', pero no pasa lo mismo ni con los desertores del proceso de paz, ni con las disidencias que integran personas que no se acogieron al proceso con las Farc.



“Esos exmiembros de los que habla el artículo es las Farc. Beneficiar a quienes ya habían manifestado su voluntad de acogerse a un proceso de paz y quienes se habían comprometido a reparar y no repetir, se benefician nuevamente en un proceso de paz. Estaríamos revictimizando a las víctimas que son el eje central del proceso”, agregó el jurista.



Cabe resaltar que este tema generó bastante debate en el Congreso pues senadores como Humberto de la Calle, exnegociador del acuerdo de La Habana consideraron que se trataba de un error, mientras el presidente del Senado, Roy Barreras, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, lo defendieron al estimar que no hablar con desertores sería seguir en la guerra.



Prada, por ejemplo, planteó que solo “una estructura conectada a Iván Márquez podría movilizar a 1.200 combatientes y que, excluirlos, significaría eliminar de tajo casi la mitad de las posibilidades de la ‘paz total’.



(Le sugerimos: Embriones congelados: Corte Constitucional pide reglas claras al Congreso)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

La demanda fue repartida al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien deberá decidir si la admite o no para estudio en el alto tribunal.



Además, se busca que la Corte Constitucional decrete una medida cautelar que suspenda la ejecución o la posibilidad de aplicar esta ley hasta que no haya un fallo de fondo. Se trata de una posibilidad que está contemplada en la ley para actos administrativos, pero no para leyes o reformas constitucionales.



Y se trata de un debate que ya ha surgido en el seno de la Corte Constitucional como en el caso de la reforma a la Ley de garantías, para casos en que una ley en estudio sea manifiestamente contraria a la Constitución. Aunque en principio no hay aval para esto, el abogado Pava hizo la solicitud teniendo en cuenta posiciones de magistrados de la Corte que estimaron que, en ese caso, haber tomado una decisión con efectos retroactivos no era suficiente.



Para el abogado Pava Quiceno ante "violaciones flagrantes a la constitución por vicios procedimentales (…) es necesario tomar medidas más contundentes, rápidas y efectivas para evitar el menoscabo de la democracia y el estado de derecho". La Corte Constitucional deberá, si admite la demanda, pronunciarse sobre este punto.



De otro lado, la demanda también va dirigida en contra del artículo 12 de esa ley, que se creó para cumplir una sentencia de la Corte de este año que tumbó el aval de las entidades territoriales para imponer tasas y sobre tasas para la seguridad ciudadana, así como el artículo 18 que dice que la paz total como política de Estado “deberá comprender la paz con la naturaleza”.



ALEJANDRA BONILLA

En Twitter: @AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: