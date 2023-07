La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre la primera de varias demandas que cursan en contra de la ley de la 'paz total', que le permite al Gobierno hacer acercamientos de paz con las disidencias, organizaciones como el ‘clan del Golfo’ y otras estructuras narcotraficantes.



(Lea: Atención: Corte Constitucional no se pronuncia de fondo sobre la ley de 'paz total')



No obstante, como cursan otros expedientes, la Sala aprobó realizar una audiencia pública que le permitirá al Gobierno Nacional, a expertos y partes interesadas exponer argumentos sobre los pormenores de esta normatividad.



(Lea: Paz total: Corte niega recusación contra magistrado ponente y avanza en debate)

La audiencia fue propuesta en Sala Plena por la magistrada Natalia Ángel que tiene a su cargo dos demandas acumuladas: una que presentaron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín y otra de Carlos Motoa Solarte.



Esas demandas dicen que hubo vicios de trámite en el Congreso porque no hubo concepto del Consejo de Política Criminal y que habría vicios de forma en el aval a hacer acercamientos con diferentes grupos criminales porque supuestamente se le negaría a las víctimas su participación y porque se permite negociar con quienes desertaron de la paz.



(Lea: Fallo de La Haya: los jueces que emitieron salvamentos en litigio Colombia - Nicaragua)



Esa audiencia la solicitó la Comisión Colombiana de Juristas para que la Procuraduría, la sociedad civil, la comunidad internacional y los demás interesados puedan participar en este debate y por el impacto relevante en los procesos de paz y en la seguridad en los territorios".

Facebook Twitter Linkedin

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

También hay una demanda que está en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo y otra en el de Juan Carlos Cortés, pero que versa sobre un asunto diferente al tema clave que es las posibilidades de negociación.



La que tiene Lizarazo también alega la falta de concepto del Consejo Superior de Política Criminal y que se violaría el principio de separación de poderes porque uno de sus articulos permite hacer acercamientos con estos grupos, levantar órdenes de captura, nombrar gestores de paz, entre otros.



(Lea: Nicaragua pierde litigio con Colombia por límites marítimos: esto dijo Corte de La Haya)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia