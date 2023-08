El martes se realizará, a instancias de la Corte Constitucional, una audiencia pública en la que el Gobierno tendrá la oportunidad de defender la ley de ‘paz total’, que permite al presidente Gustavo Petro hacer acercamientos con organizaciones como el ‘clan del Golfo’, disidencias y otras bandas.



El alto tribunal estudia demandas presentadas por congresistas de la oposición como José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, que alegan que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionan que se puedan levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que sean gestores de paz.



José Jaime Uscátegui, Foto: El Tiempo

Precisamente, los dos congresistas serán los primeros en exponer sus argumentos que van en el sentido de que se presentaron vicios de forma en el trámite en el Congreso, que sí se trata de una ley que toque asuntos de fondo sobre la política criminal del país y que se afectan los derechos de las víctimas.



Según las demandas, la falta de ese concepto es particularmente grave frente a lo que señala el artículo quinto de la ley que, entre otros, permite la suspensión de la ejecución de órdenes de captura contra miembros, representantes o voceros de organizaciones armadas al margen de la ley o de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.



"No surge ningún tipo de duda que varias de sus prescripciones tienen una clara incidencia en la política criminal del país, siendo el más evidente el artículo 5, que obliga a las autoridades judiciales a suspender de las órdenes de captura ―que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos", dicen los recursos.

Luego, será escuchado el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien tendrán la carga de rebatir esos argumentos.



Como ha explicado EL TIEMPO, para la Presidencia no es cierto que la ley 2272 de 2022 necesitara concepto del Consejo de Política Criminal porque, en su criterio, esta no pretende ni extinguir la responsabilidad penal, modificar las penas o el Sistema Penitenciario y Carcelario.



“Es la ley acusada una herramienta concebida para la solución pacífica de conflictos, en el marco no solo de la aplicación de la paz como valor, principio y derecho constitucional”, dice el documento.



El exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Para la Presidencia, la ley de 'paz total' no se refiere a la definición de un comportamiento como delito ni a la determinación de un individuo como responsable de un crimen o al cumplimiento de la sanción penal de una persona sino, más bien "a asuntos propios de orden público y a las medidas específicas a tomar para facilitar escenarios de diálogo con diferentes grupos que participan del conflicto".



"De hecho, la norma objeto de debate no genera ninguna afectación al curso normal de los procesos penales que se adelantan frente a los sujetos eventuales de la norma y son los jueces los que definen la situación jurídica de cada uno", indicó la entidad.

La Procuraduría, que volvió a pedirle a la Corte que tumbe la norma, como lo hizo frente a la primera demanda que el alto tribunal desestimó, también se pronunciará, así como la Fiscalía.



También serán escuchados Sergio Jaramillo, ex alto Comisionado para la Paz; Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas; el exministro de Justicia Yesid Reyes y el reputado experto Rodrigo Uprimny.

