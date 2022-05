El Consejo de Estado rechazó por improcedente la tutela que presentó el senador Iván Cepeda en contra del presidente Iván Duque, por su puesta participación en política en el marco de las elecciones presidenciales.



La decisión se tomó al estimar que el congresista no estaba legitimado para presentar tal demanda.



En la tutela, Cepeda hizo referencia a varios mensajes publicados en la cuenta de twitter del presidente Iván Duque y en medios de comunicación en los cuales, a su juicio, se evidenciaría que el jefe del Estado violó las limitaciones que tienen los servidores estatales para participar en política.



Aseguró que, sin mencionar explícitamente al candidato, en aras de “eludir las consecuencias disciplinarias y penales de su actuar”, el gobernante aludió a las propuestas de la candidatura de la coalición Pacto Histórico, que encabeza el aspirante presidencial Gustavo Petro.



El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela al estimar que los derechos supuestamente vulnerados no le son inherentes al senador Iván Cepeda, pues, como él mismo lo afirma, la víctima de las conductas sería la candidatura de Gustavo Petro.



Para la corporación judicial, los acontecimientos relatados no dan cuenta de la supuesta afectación del derecho al sufragio que tiene el senador. Además, la simple condición de integrante de la coalición Pacto Histórico no lo habilitan para asumir su representación judicial ni la de su partido, el Polo Democrático.



Según el fallo, por estatutos, esta representación corresponde al presidente de la colectividad, condición que no demostró ostentar el tutelante. Estas y otras circunstancias llevaron a que la legitimidad del actor para invocar el amparo en este caso fuera desestimada.

