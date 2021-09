Respuesta de la Policía en el paro vulneró derechos de manifestantes: Corte

El Consejo de Estado determinó que los agentes de la Policía Nacional que respondieron a las manifestaciones del Paro Nacional, que inició en abril de 2021, actuaron con exceso de la fuerza y vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos que salieron a protestar.



Al estudiar una tutela, el alto tribunal dijo que hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes.



"A juicio de esta subsección, estas conductas irregulares se encuentran acreditadas en el plenario con las grabaciones de video, registro fotográfico y reportes noticiosos aportados; los que permiten advertir una respuesta de la fuerza pública a las manifestaciones en el marco de la protesta, sin respeto y garantía de los derechos y la dignidad humana de los ciudadanos manifestantes", dice el fallo.



"Es decir, se trata de una actuación de la autoridad policial que dista por completo de los fines esenciales del Estado a los que se refiere el artículo 2° de la Constitución, sin que responda a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, legitimidad en el uso de la fuerza y prevención, establecidos en el artículo 198 de la Ley 1801 de 1991 y el Decreto 003 de 2021, que privilegia el diálogo y la mediación como elementos determinantes y principales dentro de la actuación de las autoridades administrativas y de policía como forma de intervención en las protestas, y no el uso de las armas y gases lacrimógenos", dice la decisión.



Con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, esta situación es producto de la no aplicación del protocolo consignado en el Decreto 003 de 2021 que se implementó por orden de la Corte Suprema de Justicia.



Así, sin desconocer los actos de "vandalismo extremo" y de violencia en los que han incurrido los marchantes, para el alto tribunal las autoridades han hecho un uso indebido y abusivo de garantías constitucionales como el derecho a la protesta.



En ese sentido, le dio 48 horas a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para capacitar a todos sus integrantes en ética y derechos humanos.



La capacitación se debe extender al entendimiento del Decreto 003 del 2021, por medio del cual se estableció un protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como la protesta, la libre reunión y la libertad de expresión.



La capacitación debe estar dirigida "en especial de los principios básicos sobre el uso de la fuerza, acciones preventivas, concomitantes y posteriores, empleo de armas y dispositivos menos letales, particularmente el lanza cohetes Venom; y la jurisprudencia de las Altas Cortes, relativas al derecho fundamental de la protesta pacífica y no violenta en Colombia, para que actúen como agentes de paz y garanticen el derecho a la vida e integridad personal de los marchantes y no marchantes y así evitar el uso desproporcionado de la fuerza".



La decisión judicial, de 85 páginas, ordena a la Procuraduría General de la Nacional y a la Defensoría de Pueblo, a través de sus delegadas y representantes, para que en las próximas movilizaciones y marchas que se convoquen y que surjan en ejercicio del derecho de manifestación pacífica en el territorio nacional, "procedan, antes y después de estas actividades, a solicitar y verificar el listado del personal asignado por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad", tal y como dice la Directiva 003.

Además, el fallo conminó a la Procuraduría y a la Fiscalía para que "de manera más célere, prevalente y especial realicen las investigaciones penales y disciplinarias por los posibles hechos delictivos y de abuso de poder de los servidores públicos, acaecidos en el marco de las protestas desarrolladas desde el día 28 de abril de 2021 y siguientes en el territorio nacional".



Lo anterior, con la finalidad "de que los acciones penales y disciplinarias no prescriban, toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país".



(Puede consultar: Corte alerta por suspensión de casos de personas que buscan llegar a la JEP)Igualmente, se conminó "a la Fiscalía General para que de manera célere, prevalente y especial, realice las investigaciones penales por los posibles hechos delictivos en los que resultaron afectados los integrantes de la Policía Nacional y del Esmad en su integridad física, así como los bienes públicos y privados, durante el desarrollo de las protestas realizadas desde el día 28 de abril de 2021 y siguientes, en el territorio nacional".

La decisión obedece a una tutela presentada por una ciudadana contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.



A ese expediente se acumularon otras tutelas parecidas que pedían a la Presidencia impartir directrices para evitar excesos de parte de los organismos de seguridad del Estado en contra de los manifestantes y en procura de la defensa de los derechos a la protesta pacífica, la libertad de expresión, a no sufrir desaparición forzada ni torturas, al debido proceso y garantías fundamentales afines de estos últimos.



El alto tribunal además dijo que "si bien los hechos acreditados en el expediente de tutela dan cuenta del uso excesivo de la fuerza, también es cierto que están acreditados los casos de vandalismo y acciones violentas por parte de algunos manifestantes que han puesto en peligro los bienes jurídicos de los cuales son titulares los ciudadanos que no se encontraban inmersos en las manifestaciones".



"Lamentablemente, las manifestaciones pacíficas que se han realizado en las distintas ciudades y municipios de nuestro país se han visto empañadas por episodios de vandalismo extremo, dado que algunos de los participantes han tenido algunas reacciones violentas contra los integrantes de la fuerza pública, los bienes del Estado y los bienes de los particulares de forma indiscriminada, generando caos y zozobra en los territorios", dijo el alto tribunal.



Y, por eso, hizo un llamado a los ciudadanos que salen a marchar "para que adelanten el ejercicio del derecho legítimo de reunirse y manifestarse públicamente de manera pacífica y cumplan con el deber de denunciar aquellas conductas al margen de la ley realizadas por quienes ejecuten actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos".

