Amenazan a magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar denunció en una carta enviada al fiscal general, Francisco Barbosa, y al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, haber recibido una amenaza contra su vida el fin de semana.



Ibáñez atribuyó la amenaza a una información, que calificó de falsa, publicada en un medio nacional en la que se afirma que él y su colega Diana Fajardo se opusieron a que la Corte Constitucional enviara un mensaje de apoyo tras la quema de las instalaciones de la Fiscalía y de Medicina Legal en Popayán, el viernes en medio de las protestas

“Acabo de recibir la primera amenaza contra mi vida e integridad personal, razón por la cual es mi deber ponerla en su conocimiento dada la condición que ostento y en garantía del respeto de la Corporación judicial a la que pertenezco, de la cual seguiré defendido su absoluta imparcialidad como Tribunal Constitucional”, dijo Ibáñez en la misiva.



EL TIEMPO estableció con múltiples fuentes que la Corte Constitucional decidió no suscribir mensaje alguno sobre los hechos luego de charlas informales, no en una sesión de Sala Plena propiamente ayer (sábado).



Igualmente, fuentes explicaron que solo dos juristas se manifestaron a favor de ello.



Una fuente del alto tribunal expresó que los jueces deben "no solo ser imparciales sino parecerlo", razón por la cual solo se expresan a través de providencias judiciales.



En criterio de la fuente consultada, esto debe ser así aún en los momentos más determinantes y complejos como la situación actual del país.

Esta situación está siendo manejada con sigilo en la Corte Constitucional en donde la división sobre el rol que debe tomar el alto tribunal públicamente por la crisis actual es evidente.



El 6 de mayo, tras reunión con el presidente Iván Duque, los presidentes de las altas cortes en pleno, así como de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, suscribieron un comunicado conjunto.



Allí se decía, entro otros, que “las altas cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país".



Contra esa manifestación se separaron los magistrados Jorge Ibáñez Najar y Diana Fajardo al indicar que no se debió firmar tal documento dado que las acciones del Gobierno sobre la situación actual eventualmente llegarán a su revisión por expedientes judiciales. Y porque no hubo una mención expresa de rechazo a la violencia policial.



"La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional", indicaron los dos juristas en una constancia.

El TIEMPO estableció igualmente que el10 de mayo, los abogados José Manuel Marín, Karol Camargo y Héctor León Hernández le enviaron al presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, un derecho de petición con varias preguntas sobre las razones de la suscripción de ese comunicado conjunto.



“¿Por qué razón el presidente de la JEP firmó un comunicado emitiendo juicios sobre hechos que no se relacionan con el conflicto armado interno? ¿Bajo qué normatividad internacional y en qué hechos concretos se sustenta la firma de este comunicado sobre “actos de terrorismo” y cuál es su relación con daños a bienes (conocido como vandalismo) en el marco de la situación de Colombia en las protestas desde el 28 de abril de 2021?”, señalaron.



Los abogados le pidieron a Cifuentes responder igualmente: “¿Por qué razón el presidente de la JEP no consideró necesario mencionar la brutalidad, los desaparecidos forzados, ejecuciones extrajudiciales, las actuaciones relacionadas conjuntamente con civiles armados y su extrema gravedad en el marco de las protestas sociales y documentados?”



“¿Los demás magistrados y funcionarios de la JEP están de acuerdo con el comunicado emitido?”, preguntaron igualmente los abogados en la comunicación enviada con copia a Diego García-Sayán, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas.



