Choque dentro de la Corte Constitucional por declaración sobre el paro

Los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar rechazaron este jueves el hecho de que el presidente de ese alto tribunal, magistrado Antonio José Lizarazo, haya firmado una declaración conjunta con el Gobierno sobre el Paro Nacional por afectar la separación de poderes.



Se trata de un comunicado firmado por Lizarazo, como presidente de la Corte Constitucional, junto a los presidentes de la Corte Suprema, Consejo de Estado, de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Disciplina Judicial, al término de una reunión con el presidente Iván Duque Márquez en horas de la mañana.



(Le puede interesar: Gobierno se reúne hoy con altas cortes y el lunes, con comité del paro)

#LaCorteInforma I Constancia de Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, Magistrados de la Corte Constitucional respecto de la Declaración conjunta del Gobierno y los Presidentes de las Cortes. pic.twitter.com/frrOkiqfqi — Corte Constitucional (@CConstitucional) May 6, 2021

Allí se indicó, entre otros, que "las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país".



Para los magistrados Fajardo e Ibáñez Najar, el presidente de la Corte Constitucional no debió firmar tal documento. "La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional", indicaron.



(No se pierda: Se abre diálogo institucional y social en busca de consenso)



"La Corte Constitucional ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los Presidentes de las Cortes emitida el 5 de mayo de 2021", indicaron al señalar que en el futuro la las acciones que está ejecutando el Gobierno pueden ser objeto de análisis judicial.



No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer “el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial.



Los magistrados Diana Fajardo y Jorge Ibáñez Najar además indicaron que en dicha declaración "ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho".



(Lea además: 'La fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales': Cortes)



Esto, ya que el comunicado conjunto firmado por los presidentes de las Corte y el Gobierno solo rechaza los "actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana".

El comunicado conjunto fue publicado en las redes sociales de todas las cortes. El experto constitucionalista y exconjuez de ese alto tribunal, Rodrigo Uprimny, también cuestionó la firma, así como el contenido de la declaración.



"Por lo que dice: no es propio de los presidentes de las cortes, que deben controlar al gobierno, elogiar los programas sociales gubernamentales, sobre todo cuando las protestas masivas han sido en parte por la insuficiencia de esos programas", dijo.



(Le puede interesar: ¿Dónde y cómo murieron? El mapa de víctimas de la violencia en el paro)



"Por lo que calla: Si presidentes de las cortes hablan de violencia en las protestas, no pueden limitarse a condenar vandalismo (obviamente condenable) sin mencionar las graves violaciones de DDHH por la Fuerza Pública, evidenciadas en videos, y que han ocasionado muertes", agregó Uprimny en su cuenta de Twitter.

Por lo que puede significar: esperemos que este comunicado de los presidentes de las cortes haya sido tan solo un gesto desafortunado y que las cortes seguirán controlando, con independencia, los abusos gubernamentales, cuando éstos ocurran. Si no, la situación es gravísima (5/5) — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) May 6, 2021

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET