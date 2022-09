La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la petición que había presentado el excongresista Musa Besaile Fayad para que fuera revocada la medida de aseguramiento que le fue impuesta desde el 23 de mayo de 2018 por ‘parapolítica’.



Besaile es investigado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, por supuestamente hacer parte de la alianza paramilitar del Bloque Córdoba, dirigido por Salvatore Mancuso.



En concreto, por supuesta alianza con las Autodefensas, que incluyó coaliciones políticas que le permitieran llegar al Congreso, con apoyo de ese grupo, garantizando el fortalecimiento de este a nivel político y burocrático, al punto de contribuir en la asignación de dos secretarías departamentales en Córdoba a personas cercanas a Mancuso.



La defensa decía que los presupuestos para mantenerlo preso ya habían desaparecido supuestamente porque Besaile ha buscado la forma de terminar los procesos de manera anticipada, vía preacuerdos, que, cabe decir, fueron negados. También decía que no existe peligro de fuga porque precisamente ha buscado colaborar y por estimar que ya pasó detenido el mismo tiempo por el que estaría preso en caso de ser condenado.



Al estudiar la petición, la Sala de Primera Instancia recordó que la posibilidad de los preacuerdos ha sido negada en varias oportunidades por no ser una figura de la Ley 600 de 2000, que es la que rige para los congresistas. Y reseñó que si bien tiene una medida de aseguramiento por este caso, técnicamente por el que está preso es del ‘cartel de la toga’, por el cual fue asegurado en 2017.

Sobre Besaile ‘pesa una estela de violencia y sangre’

El caso contra Salvatore Mancuso continúa en Barranquilla. Foto: EL TIEMPO

La decisión conocida por EL TIEMPO recordó que en 2018 la Corte consideró pertinente asegurar a Besaile por este caso de ‘parapolítica’, por tratarse de un hecho de suma gravedad, y teniendo en cuenta “las particulares y privilegiadas condiciones que tenía en el departamento de Córdoba y en el país como miembro del Congreso, de quien no solo se esperaba la representación de sus electores sino un comportamiento decoroso, pulcro y honrado, el cual fue descartado con la investigación”.



“A lo anterior se suma que con el posible propósito de manipular los testigos el imputado, al parecer, habría pagado $2.000.000.000 procedentes, en buena parte, de comisiones de contratos de la Gobernación de Córdoba (corrupción administrativa), regentada por Alejandro Lyons Muskus, de quien se sabe fue su defensor, pretendiendo con ello una favorable intervención oficial en esta actuación”, indicó la Corte en ese momento.



Incluso, la medida de aseguramiento dice que sobre Besaile “pesa una estela de violencia, amenazas y sangre, que al parecer ha determinado la retractación de testigos, así como el deceso de un declarante de cargo (Luis Eduardo Urán Lara), incluso de uno de los escoltas privados vinculados a su familia (Carlos César Ayala Arévalo)”. Urán Lara fue un paramilitar, asesinado en 2015, que habría dicho que Besaile tuvo nexos con un conocido narcotraficante.

Besaile ha seguido delinquiendo: Corte

No puede desconocerse que luego de la desmovilización del grupo ilegal del cual presuntamente hizo parte, Musa Besaile ha sido sindicado de la comisión de comportamientos delictivos de variada índole FACEBOOK

TWITTER

Con esos antecedentes, la Sala de Primera Instancia dijo que no procede revocar esa decisión dada la gravedad de la conducta que le ha sido atribuida, esto es, concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley el cual tiene prevista una pena de prisión de 8 a 18 años de prisión



Indicó que el hecho que el procesado tenga una esposa y tres hijos, “no garantiza que en el evento de ser (condenado) condena comparecerá para cumplirla. Por el contrario, la experiencia enseña que, aun mediando este tipo de circunstancias, los procesados evaden las decisiones de la administración de justicia”.



Incluso, la Corte Dijo que “no puede desconocerse que luego de la desmovilización del grupo ilegal del cual presuntamente hizo parte, Musa Besaile ha sido sindicado de la comisión de comportamientos delictivos de variada índole, como lo es el pago de la no despreciable suma de $2.000.000.000 procedentes de actividades de corrupción administrativa, en lo que se ha conocido como ‘el cartel de la toga’; del posible soborno a testigos para que lo favorecieran en este proceso y la manto de violencia, amenazas y sangre que al parecer ha determinado la retractación de testigos”.



“A lo anterior se añade que pese a que en la actualidad Musa Besaile no ostenta la condición de Senador de la República, lo cierto es que como integrante de un clan con poder político en el departamento de Córdoba del que es oriundo, aún goza de una posición privilegiada y, por tanto, como lo sostuvo la Corte al resolverle su situación jurídica conserva su capacidad de ‘injerencia en la burocracia gubernamental en ese territorio’, lo que aún puede permitirle la comisión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico”, dice la decisión.



