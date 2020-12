Demandas que podrían reconfigurar el Senado se deciden en 2021

Desde el 12 de enero, cuando termina la vacancia judicial, seguirá en el Consejo de Estado la discusión para definir si en las elecciones de 2018 al Senado hubo irregularidades que ameriten que el alto tribunal quite y ponga nombres en varias curules.



Esto a raíz de 12 demandas que la sección quinta estudia, en las que se pide que se anule el acta de elección de los senadores para 2018-2022, se ordene y practique un nuevo escrutinio de los votos y se expidan las credenciales a los senadores, de acuerdo con ese nuevo conteo.

En total, esas demandas fueron contra 91.196 mesas, de las 104.126 que la Registraduría habilitó en las elecciones, es decir, se piden revisiones y argumentan irregularidades en aproximadamente 95 por ciento del total de mesas que se instalaron en el país.



Las demandas, interpuestas por varios ciudadanos pero también por partidos y movimientos políticos como el Conservador, Mira y Opción Ciudadana, argumentan por ejemplo que hubo diferencias e irregularidades injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 -usados en el preconteo y escrutinio, respectivamente de la Registraduría. Así, mientras a unos partidos se les habrían ‘perdido’ votos, a otros les habrían aparecido más. Igualmente, hablan de diferencias injustificadas entre el total de los votos por partido respecto de la suma de los votos por candidatos.



Por otro lado, reclaman que hubo un “sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados electorales”, específicamente se habla de que no se aplicaron protocolos de seguridad, que se alteraron el número de sufragantes pues se habrían registrado en algunas mesas más votantes que votación permitida en las mesas.

Las demandas señalan que hubo diferencias e irregularidades injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 -usados en el preconteo y escrutinio Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Igualmente se discute que presuntamente existió un mayor número de votos que sufragantes, “fraude en los puestos de votación con autenticación biométrica”, porque se habría permitido la votación en estos puestos de 450.000 personas sin pasar por el control biométrico, pese a que era obligatorio.



También se critica que aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) había revocado varias candidaturas, la Registraduría mantuvo sus nombres en los tarjetones, y señalan también un presunto “fraude consistente en presentar un candidato totalmente inhabilitado para sumar una votación producto de un engaño que no permite que otros candidatos que sí cumplen con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”.



En estas quejas hay reclamos particulares sobre varios partidos. Por ejemplo, se argumenta que el partido cristiano Colombia Justa Libres tiene tres curules que no le pertenecerían. Así, se dice que este partido no tenía suficientes votos en el preconteo, pero sí salieron ganadores de tres curules en el escrutinio. Escaños que, en consecuencia, perdieron el Partido Verde, el Conservador y la Lista Decentes.

También hay una demanda del exsenador de Cambio Radical Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, quien en los comicios de 2018 perdió la curul que había ostentado de manera continua desde 2006. El excongresista, que está detenido y en juicio ante la Corte Suprema por corrupción con Odebrecht, argumentó que en el preconteo él iba ganando nuevamente el escaño, pero en el escrutinio lo perdió frente a su colega de partido Ana María Castañeda.



Igualmente hay algunas como la interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe, que logró que el Consejo de Estado anulara la elección de Antanas Mockus el año pasado por haber incurrido en inhabilidad. Abuchaibe argumenta que como Mockus se presentó con una inhabilidad, se deben anular sus votos -fue el segundo senador más votado del país en 2018, después de Álvaro Uribe-.



El abogado argumenta que, si esos votos se le anulan a Mockus, Opción Ciudadana alcanzaría el umbral electoral y que además, el youtuber de derecha Oswaldo Ortiz, que se presentó por el Centro Democrático, llegaría a la cámara alta.

En el proceso, la Procuraduría dijo que, en efecto, hay varias diferencias injustificadas entre lo registrado en el preconteo y el escrutinio y le pidió al alto tribunal determinar si esas diferencias inciden en el resultado electoral y si tendrían el efecto de “recomponer el Senado de la República”.



La decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, no es sencilla pues de ella podrían depender varios cambios en el Senado, estando ya a medio camino de este periodo electoral, que va hasta 2022.



El tema está listo para fallo y aunque no alcanzó a terminarse este año, será uno de los primeros procesos que el alto tribunal abarque una vez retorne a funciones, por lo que será solo en 2021 que el país sepa si tiene, o no, nuevos senadores para lo que resta del periodo.

