Papá de Alejandro Lyons testificó sobre pagos en 'cartel de la toga'

Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, papá del cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, declaró en el juicio contra el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte en el marco del escándalo del ‘cartel de la toga’.



Durante la audiencia, Lyons de La Espriella señaló que conoce a la excongresista Muriel Benito Revollo y al exmagistrado Camilo Tarquino.

Dijo que se reunió con la excongresista en un restaurante de Bogotá y hablaron del proceso contra su hijo Alejandro, y que ella le dijo que era amiga del exmagistrado Camilo Tarquino y que él podía ayudar en el caso.

Añadió que se reunieron con el exmagistrado Tarquino en su casa y que él quedó en averiguar qué se podía hacer, y que a la semana lo llamó la excongresista y le dijo que se necesitaban unos 60 millones de pesos para que el exmagistrado empezara a sostener reuniones y atender a sus amigos.



Luego, dijo el testigo, se le entregaron al exmagistrado 30 millones de pesos "para los cafés esos" y en una nueva reunión le dijo que las cosas no iban bien en su proceso.



Agregó que su hijo le manifestó que le pidieron en otra reunión 20 mil millones de pesos.



Lyons de la Espriella comentó que luego se reunió con su hijo en Miami, y el exgobernador, supuestamente, le dijo que el mismo Tarquino era el que estaba presionando para que se tomaran medidas judiciales en su contra, al parecer por no aceptar el pago del dinero.



Añadió que incluso le pidieron que accediera a dar al exmagistrado un contrato de asesoría en la Gobernación de Córdoba. Señaló que el exmandatario respondió que para ese momento era imposible porque no había plata.



El juicio contra Ricaurte continúa y aún falta escuchar el testimonio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien está recluido en la cárcel de Carolina del Norte en Estados Unidos.





Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com