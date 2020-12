Paola A. Meneses, elegida como magistrada de la Corte Constitucional

Paola Andrea Meneses Mosquera fue elegida este jueves por el Senado como magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo de Carlos Bernal Pulido, quien renunció tras tres años en la corporación y dejó su puesto en agosto pasado.



Tras la renuncia de Bernal, el presidente Iván Duque elaboró una terna que fue presentada a finales de noviembre al Congreso y en la que incluyó los nombres de Meneses, y de Fernando Grillo y José del Castillo.

En la votación de este jueves, Meneses logró el apoyo de 67 senadores, mientras que Grillo sacó tres votos y Del Castillo, uno.



Con la elección de Meneses, por primera vez en su historia la Corte Constitucional tendrá una Sala Plena en la que cuatro de sus nueve sillas estarán ocupadas por mujeres. En el alto tribunal ya están Gloria Ortiz, Cristina Pardo y Diana Fajardo, además de cinco magistrados hombres.



También es la primera magistrada que Duque pone en la Corte Constitucional, cargo que ocupará por los próximos 8 años. Jorge Enrique Ibáñez, el último magistrado en llegar a esta corporación, fue ternado por el Consejo de Estado.



Antes de ser ternada por Duque, de quien es cercana y con quien estudió en el colegio, Meneses tuvo un cargo en la Fiscalía General, nombrada directamente por el Fiscal Francisco Barbosa. El puesto era el de delegada contra la criminalidad organizada, en el que había sido designada el 18 de febrero de este año.



Y antes de la Fiscalía, se desempeñaba como Superintendente del Subsidio Familiar, cargo que ocupó por 16 meses y en el que había sido nombrada por Duque, al cual renunció en febrero.



Sin embargo, quienes conocen su trayectoria afirman que su carrera se ha enfocado en la función pública y en el sector privado, y no como jurista, pues no ha trabajado en la Rama Judicial y aunque tiene estudios en derecho constitucional, no es especialista en la materia.



La nueva magistrada ya había sonado el año pasado como una de las posibles candidatas que Duque ternaría para el cargo de Fiscal General, pero finalmente la terna que integró se dio con los nombres de su secretaria jurídica Clara María González, el director de la Agencia de Defensa del Estado, Camilo González, y Francisco Barbosa, quien era el Alto Consejero para los Derechos Humanos y quien resultó elegido en ese puesto por la Corte Suprema de Justicia.



Meneses es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana y tiene estudios en derecho público y corporativo.



También tiene una maestría en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España), y es especialista en derecho constitucional y ciencias políticas, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.



Dentro de su hoja de vida se lee que fue jefe de asesores jurídicos de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), ha sido secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos y que inició su vida laboral en la Superintendencia de Notariado y Registro.



También trabajó en la Universidad Javeriana como coordinadora de la especialización en derecho administrativo, abogado de la vicepresidencia jurídica, y secretaria general de RedGroup.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET