La Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia contra el coronel Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro uniformados, condenados por el delito de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia.



En octubre de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 40 años de cárcel al coronel Sánchez Rubiano y a los uniformados Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña.

Con esta decisión se agota la última instancia de revisión en el país por lo que los condenados tendrán que ser detenidos para empezar a cumplir la sentencia en su contra.



En el expediente se lee que durante la operación de retoma de la edificación, en poder de guerrilleros del M-19, se usó la Casa del Florero como puesto de mando y de dispuso el traslado al lugar de las personas que salieran con vida del Palacio "con el propósito de establecer si se trataba de trabajadores, visitantes o guerrilleros del M-19".



Esa labor, dice el expediente, fue encomendada al Grupo de Inteligencia de la Brigada XIII (B-2) del Ejército, conformado por el Coronel Sánchez Rubiano, el capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña.

Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Foto: EL TIEMPO

Y añade que el 7 de noviembre de 1985 fueron llevados a la Casa del

Florero Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. "De estas personas, a la fecha, no se conoce su paradero", se lee en el fallo de 194 páginas.



El Tribunal consideró que los delitos investigados no son imprescriptibles, sin embargo señaló que el llamado a juicio se registró en marzo de 2008 y desde ese momento empezaron a correr los 15 años que tiene la justicia para resolver el asunto.



Igualmente afirma que las tres personas que figuran como desaparecidas "salieron con vida (del Palacio) y quedaron bajo el control del Ejército Nacional, lo que, acorde con la realidad procesal, descarta la existencia de algún medio suasorio capaz de demostrar la aparición de sus cadáveres, evento que, de comprobarse, no se erige como un suceso que, necesariamente, desdibuje la

materialidad de la conducta punible".



Y luego señaló que fueron trasladados a la Casa del Florero.



"En todo caso, la acreditación que personas catalogadas como sospechosas fueron remitidas del segundo piso de la Casa del Florero, a guarniciones militares y policivas, con el propósito de demostrar que aún, luego de la salida de la Casa del Florero, los desaparecidos continuaron bajo el control del grupo de inteligencia a cargo de Sánchez Rubiano", dice la Corte.

La integrante del M-19, Irma Franco Pineda, desapareció después de haber sido retenida por el Ejército durante la recuperación del Palacio de Justicia. Foto: Archivo particular

La Corte sostiene que tras la salida del Palacio de los desaparecidos estuvieron bajo el control del Ejército Nacional y que un trato diferente recibieron "aquellos en los que se cimentó la sospecha de tener alguna relación con los insurgentes, pues, obviando el obligado registro de su ingreso a esa locación, eran conducidos al segundo piso, en el cual fue instalada un área especial destinada a intensificar los interrogatorios de los «sospechosos», quienes, sometidos a un trato hostil, fueron objeto de una de estas dos decisiones: permitir su salida de la Casa del Florero, tras verificarse que

se trataba de personas ajenas a los insurgentes y, por consiguiente, sin ninguna responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia, o disponer el desplazamiento a

guarniciones militares o de policía para darle continuidad a

los interrogatorios".



Y advierte que la desaparición forzada de los que fueron catalogados como insurgentes o colaboradores de estos se gestó desde el momento mismo en que los mandos superiores del Ejército dispusieron la retención de los sospechosos, "de inmediato sustraídos del conocimiento público o de sus familiares, pues, no se les registró como ingresados y después de abandonar la Casa del Florero, bajo la férula de disposición y dominio de las Fuerzas Militares, jamás retornaron ni se supo su suerte".

