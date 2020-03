Padre pide anular fallo que permitió que su hija declarara en juicio

A la Corte Constitucional llegó un recurso de nulidad con el que un hombre, acusado de actos sexuales con su hija de tres años, le pidió tumbar el fallo del pasado 20 de enero en el que el alto tribunal rechazó una tutela en la que él solicitaba que no se permitiera que la niña declarara en el juicio en su contra porque esto podía revictimizarla.

En una instancia previa, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le había concedido la tutela al padre.



Ahora, en el recurso de nulidad, él insiste en que la niña –que ya declaró ante Medicina Legal– no debe ser llevada al juicio para testificar. Incluso pide una medida cautelar para que en el curso del proceso no se ordene entrevistarla.



El caso será evaluado por la Sala Plena del alto tribunal, que deberá determinar si mantiene la decisión de que la niña declare en el juicio. Esa prueba había sido pedida por la Fiscalía y la delegada de la víctima, y el juez del caso accedió a que se escuchara a la menor.

En su recurso de nulidad, el padre dice que llevar a su hija al estrado va en contra del interés superior de la menor, pues, afirma, el alto tribunal no tuvo en cuenta la situación concreta de la niña a la que busca proteger.



Añade que tras escuchar a la niña, Medicina Legal determinó que su testimonio es inconsistente y que no es concluyente, y que la entidad recomendó evitar volverla a exponer en diligencias judiciales debido a su estado emocional.



El padre acusado afirma que la Corte no tuvo en cuenta las “condiciones personales” de la niña. Esas condiciones, según él, se relacionan con que los supuestos hechos por los que es juzgado sucedieron cuando ella tenía unos tres años, y hoy tiene unos ocho años y medio.



“¿Realmente alguien puede pretender que una niña de ocho años y medio recuerde hoy, en 2020, con un mínimo grado de credibilidad, hechos supuestamente ocurridos en 2014?”, afirma en su recurso.



Y agrega: “¿Qué clase de prodigio tendría que ocurrir para que sus palabras no mezclaran en la versión que debe ofrecer a las autoridades no solo la cosecha de su propia ensoñación, sino las imágenes implantadas por todas las personas, familiares, amigos y compañeros de colegio que han conocido su caso?”.

También asegura que su hija podría confundir la realidad con fantasía después de cinco años, y dice que no está claro cómo su testimonio podría permitir el esclarecimiento de la verdad pues la niña lleva más de la mitad de su vida sin contactarse con su padre, ya que afirma, le impidieron acercarse a ella y la custodia es de la madre, quien fue la denunciante.



También afirma que los conflictos que tuvo en su matrimonio con su exesposa, y que llevaron al divorcio, debieron haber sido valorados por la Corte para evaluar la veracidad del testimonio de la niña, pues la menor ha vivido “bajo la influencia de la madre”.



“Si la prueba se ordena (el testimonio) sin que sea estrictamente necesaria, su práctica va en contra del interés superior del niño”, alega el padre.

En el estudio que hizo la sala segunda de revisión de tutelas, la Corte Constitucional negó las pretensiones del padre afirmando que el hecho de que un niño declare en un juicio en el que es presunta víctima de delitos sexuales no es de por sí revictimizante.



(Además: La masculinidad frente a los círculos de violencia sexual)



La Corte también dijo que la ley no impide volver a entrevistar a los niños, siempre y cuando se cumplan con condiciones estrictas y medidas de protección para no afectarlos.



De otro lado, la Corte aseguró que escuchar a la niña tampoco vulnera los derechos del padre investigado, pues su defensa podrá contradecir la declaración en el juicio oral, y dijo que es al juez al que le corresponde evaluar las pruebas y determinar si él es o no responsable del delito. Por eso la sala de tutela había permitido que la niña declarara, si así lo determinaba el juez.



