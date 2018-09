Pacto para que la justicia sea mucho más tecnológica y transparente

A través de la firma de un documento, líderes empresariales, representantes de la sociedad civil, las cabezas de la justicia como las altas cortes y la Judicatura, el Gobierno y la academia se comprometieron ayer a fortalecer el sector judicial con mayor tecnología.

El proyecto se denomina ‘Liderazgo transformacional en el sector justicia: tecnología y valores para el cambio’, y busca una transformación en este sector para que se apliquen nuevas tecnologías que les permitan a los juzgados ser mucho más eficientes.



En esta iniciativa también participaron líderes internacionales, como el Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el Fastrack Institute.



Esta última organización fue fundada por Salim Ismail, autor del libro Organizaciones exponenciales y exvicepresidente de Yahoo, quien asistió ayer al evento.



El proyecto que se firmó ayer se nutre precisamente de la experiencia de Salim en la aplicación de tecnologías a determinadas organizaciones, con el fin de que se puedan producir resultados hasta diez veces más rápidos en la justicia. Esto permitiría en el largo plazo disminuir el número de procesos judiciales represados que hay en el país.



Además de traer mayor innovación para el sector judicial, el proyecto le apunta a hacer mucho más transparente e íntegro este sistema, con el fin de que pueda generar una mayor confianza en la ciudadanía.



Este es un punto clave, teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que ha afrontado la Rama Judicial, desde casos en juzgados, tribunales y hasta las altas cortes.



A este compromiso por la transparencia y un mejor rendimiento del sector judicial, se sumaron importantes actores del sector privado. Con el documento, se creó una ruta de acción para mejorar el sector judicial.



JUSTICIA