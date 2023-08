La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de César Pachón Achury, como senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), periodo 2022-2026, quien hace parte de la coalición del Pacto Histórico.



La decisión se tomó por haber incurrido en doble militancia, porque apoyó al entonces candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá de la colectividad Colombia Humana, Pedro José Suárez Vacca, pese a que el MAIS contaba con un aspirante propio para ese departamento.

El Consejo de Estado dijo que si bien ambas colectividades políticas hacían parte de la misma coalición denominada 'Pacto Histórico', no podía desconocerse que, para el caso particular de la Cámara de Representantes por Boyacá, se había conformado una lista abierta con voto preferente, lo que implicaba que los votantes podían elegir entre los seis candidatos que conformaban esa lista y que pertenecían a partidos de origen diferentes.



Según la decisión, Pachón no podía pasar por alto que la colectividad a la que pertenecía –MAIS– tenía un candidato propio y que este competía no solo con sus compañeros de coalición, sino con todos los que aspiraban a ser elegidos como representante a la Cámara por Boyacá.



En ese sentido, dice el fallo, Pachón tenía un deber de fidelidad con el MAIS de manera que le asistía la obligación de respetar la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.



César Augusto Pachón Achuri, líder del paro campesino en el 2016 Foto: Bernardo Toloza / EL TIEMPO

Lo anterior "aplica sin excepción ni distinción a todas las personas que aspiren a cargo de elección popular, que el ordenamiento jurídico no permite asimilar partidos y movimientos políticos a coaliciones y mucho menos que por éstas dejan de existir los primeros o que sus miembros ya no tienen una obligación de fidelidad con las colectividades de origen".



Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez, el Consejo de Estado dijo que el hecho de que Pachón "fuera uno de los candidatos inscritos en virtud de la coalición para el Senado de la República, no lo habilitaba para considerar que respecto otra coalición distinta para la Cámara de Representantes, podía efectuar sin reparo alguno manifestaciones de respaldo a cualquiera de los candidatos del Pacto Histórico para la segunda corporación".

