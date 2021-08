Exmilitante del M-19 Otty Patiño gana tutela a la Unidad de Protección

La Corte Constitucional le dio dos meses de plazo a la Unidad Nacional de Protección para que realice un nuevo estudio del riesgo de seguridad que enfrenta José Otty Patiño Hormaza, exmiilitante del M-19 y excontituyente.



Así lo ordenó el alto tribunal al estudiar una tutela que presentó Patiño en contra de la UNP luego de que esta redujera su esquema de seguridad a pesar de que, a su juicio, su nivel de riesgo se mantente por su trayectoria como desmovilizado y por circunstancias recientes que amenazan su vida e integridad personal.



En la tutela, Patiño narró que el Ministerio de Defensa le notificó un informe de contrainteligencia elaborado por el Ejército Nacional en el que comunican que fue calificado como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de 'Iván Márquez'.



Y explicó que actualmente es testigo en la investigación del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez y que, como miembro del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica, ha tenido controversias por manifestar la necesidad de aclarar los presuntos nexos que una organización social tendría con la insurgencia.



Además, Patiño narró que en los últimos años su esquema de seguridad consistió en un vehículo blindado y dos escoltas armados con pistolas 9 mm y celulares para su comunicación y que el 7 de septiembre de 2020, un funcionario de la UNP le comunicó telefónicamente la reducción de su esquema y, en consecuencia, la obligación de devolver el vehículo blindado y determinar cuál de los dos escoltas continuaría encargado de su protección.



Luego, narró que el 2 de octubre de 2020 su escolta notó “movimientos sospechosos en torno a mi residencia”. Sobre estos hechos, Patiño indicó que ese mismo día remitió copia del informe elaborado por el personal de protección al correo electrónico del coordinador de seguridad correspondiente.

Al estudiar el caso, la Corte, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, dijo que la UNP desconoció el derecho a la seguridad personal de Patiño "al disminuir el esquema de protección pese a que el nivel de riesgo no se redujo y por no adelantar un nuevo estudio tras el incidente de seguridad que sufrió luego del reajuste de su esquema de protección".



"Desde 2015, las evaluaciones periódicas efectuadas por la UNP, de forma invariable, determinaron que su nivel de riesgo es extraordinario. Asimismo, los estudios del nivel de riesgo del peticionario realizados en 2016, 2018 y 2019 arrojaron el mismo porcentaje y, desde 2016 hasta la expedición de la Resolución 2249 de 2020, las medidas de protección no variaron", dijo la Corte.



"Se advierte que la UNP desconoció las obligaciones respecto del accionante y, de esta forma, amenazó sus derechos a la integridad personal y vida. Esta conclusión se deriva en dos circunstancias específicas. La primera, la reducción del esquema de seguridad sin que variara el nivel de riesgo del accionante –extraordinario– y que en el pasado justificaron un esquema de seguridad compuesto por un vehículo blindado, dos escoltas y dos medios de comunicación", dijo la Corte.



La segunda circunstancia, explicó el alto tribunal, es que "tras la modificación de las medidas de protección definida en la Resolución 2249 de 2020 de la UNP, se presentaron hechos atípicos de interés para la integridad y seguridad del accionante, que no fueron evaluados por la entidad".



La Corte dijo que la UNP tiene la obligación constitucional de evaluar periódicamente el riesgo y las medidas de protección correspondientes y señaló que en el caso de Patiño, la UNP, así como lo ha hecho en otros casos, no empleó "parámetros objetivos para decidir sobre el desmonte o modificación de las medidas de seguridad asignadas a la población protegida".



"La Sala destaca cómo la falta de estos criterios objetivos desconoce el componente técnico en que debe soportarse el proceso de protección, y avala la posibilidad indebida de que las decisiones al respecto se adopten en forma arbitraria. Como lo sostiene este Tribunal Constitucional, tal situación contraría los principios de confianza legítima e igualdad de los beneficiarios que acuden a la UNP", dijo el alto tribunal.

"La actuación de la entidad accionada genera una amenaza para la seguridad personal del accionante al disminuir las protecciones que previamente fueron consideradas por la misma UNP como adecuadas para el porcentaje y nivel de riesgo que obtuvo el accionante desde 2016. En ese sentido, no se presentó una justificación para alterar el esquema de protección a pesar de que los estudios de seguridad evidencian que el riesgo persiste, tanto en su carácter extraordinario como en el porcentaje obtenido", insistió la Corte.



El alto tribunal reiteró que la UNP tiene el deber de argumentar debidamente "sus determinaciones con conceptos técnicos especializados que motiven la decisión de otorgar, modificar o finalizar medidas de seguridad".



"A su vez, la motivación de esos actos administrativos debe ser adecuada y suficiente de tal modo que la parte interesada cuente con toda la información oportunamente para controvertir la decisión, lo cual incluye (i) la información sobre el porcentaje que arrojó la evaluación del riesgo y (ii) las razones por las cuales se acogen las recomendaciones de las instancias competentes sobre el otorgamiento o retiro de determinadas medidas de protección".



