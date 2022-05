Para Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, y sus abogados fue sorpresiva la decisión de las autoridades de dar luz verde a su extradición a Estados Unidos.



De hecho, una tutela que estaba en estudio en el Consejo de Estado había frenado - por unos días y por medida cautelar - dicha posibilidad.



Paralelo a que se adelantaba el paso de 'Otoniel' de los calabozos de la Policía Judicial, Dijín, a la base Antinarcóticos de la Policía Nacional, en un fallo de 64 páginas el Consejo de Estado negó la tutela al indicar que este no es el recurso para cuestionar la resolución con la que se autorizó el traslado (extradición) a Estados Unidos, tras concepto de la Corte Suprema de Justicia.



La tutela se concentraba en la petición de algunas de las víctimas del 'clan del Golfo', cuyo jefe era 'Otoniel', ubicadas en Chocó y Antioquia, que aludían un "perjuicio irremediable" si el capo del narcotráfico era enviado a Estados Unidos porque no conocerían la verdad sobre muchos hechos de violencia.



Para el alto tribunal no fue válido dicho argumento porque nada restringe la continuidad de los procesos judiciales tramitados en Colombia en su contra y señalan que existen mecanismos para escucharlo desde el exterior.

'Existen suficientes mecanismos de comunicación'

"La extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David no implica per se la renuncia de las autoridades judiciales Colombianas de continuar con el procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los delitos cometidos en territorio nacional, toda vez que existen suficientes mecanismos de comunicación e instrumentos diplomáticos para solicitar a las autoridades de los Estados Unidos de América la comparecencia del referido sujeto a las diligencias judiciales en Colombia", señala el Consejo de Estado en su decisión.





De igual forma, para el alto tribunal la autorización de extradición de 'Otoniel' estaba ajustada a la normativa, tal y como lo sustentó en su momento la Corte Suprema de Justicia.



"No vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, toda vez que analizaron los presupuestos constitucionales y legales de procedibilidad de la solicitud de extradición, para señalar que no había impedimento para acceder a la petición de extradición", señaló el Consejo de Estado en su fallo.

