Dairo Úsuga David, alias Otoniel, exjefe del 'clan del Golfo' solicitado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le aplique la garantía de no extradición que contempló el acuerdo de paz, alegando que fue colaborador de las Farc.



La defensa de ‘Otoniel’ pidió una serie de pruebas que en su criterio evidenciarían "que la razón por la que su representado fue excluido del Proceso de Justicia y Paz, es precisamente porque al interior de dicho trámite se acreditó que era colaborador de las Farc-Ep, por lo que es titular de la garantía de no extradición".



“La pertinencia de la presente solicitud se deriva de que al probar los hechos derivados de su participación en determinados grupos armados y las fechas en que fueron es de vital importancia de cara al objeto del trámite de extradición”, dice la petición.



Según la defensa, “dada la naturaleza del concierto para delinquir como delito permanente (equivalentes a la conspiración y empresa delictiva continua, cargos por los que es requerido), además de existir la probabilidad de que los hechos de las sentencias no incluyan el lapso en el que se dio el delito, guarda estrecha relación con el objeto de prueba del trámite”.



En auto de 26 páginas, la Sala Penal dijo que ya en el trámite de extradición se ordenaron como pruebas oficiar a la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que informe si ‘Otoniel’ “solicitó su sometimiento a esa Jurisdicción y, en caso afirmativo, en qué condición”.



Además, ofició a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “con el propósito que certifique si el requerido fue reconocido como miembro de las Farc por los representantes de esa extinta organización subversiva”.



Cabe precisar que 'Otoniel' pidió igualmente a la JEP la garantía de no extradición y pidió acogerse a la justicia especial como tercero civil.



Úsuga es requerido por delitos de tráfico de narcóticos, concierto para delinquir y porte ilegal de armas mediante acusación del 2 de noviembre de 2021 de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, así como en tres casos de la Corte para el Distrito Este de Nueva York.



‘Otoniel’ también alegó que hay un problema derivado a la forma como se ha denominado la organización que lideraba, ‘clan del Golfo’, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los ‘Urabeños’ y Clan Úsuga y pedía como prueba una precisión exacta de las fechas de conformación, solicitud que fue denegada por la Corte Suprema.



“Las pruebas solicitadas resultan a todas luces inconducentes, porque la mejor evidencia del hecho que pretende probar -que su representado perteneció a esas estructuras criminales y su fecha de vinculación a las mismas- de cara al principio de non bis in ídem, la constituyen las sentencias judiciales ejecutoriadas emitidas en contra del procesado, pruebas que fueron decretadas por la Sala”, dijo el alto tribunal.

