La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela presentada por dos personas que fueron víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, que buscaban frenar el proceso de extradición exprés del jefe del 'clan del Golfo' Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.



(Le puede interesar: El proceso que 'Otoniel' comenzará en la Comisión de la Verdad tras reunión)



La tutela pedía que se frenara la extradición “hasta tanto (‘Otoniel’) pague aquí en Colombia por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”, o en su defecto, “se vincule a las diligencias que aparentemente está haciendo la Fiscalía (…) como parte civil en la masacre de Mapiripán”.



(Le puede interesar: Los beneficios judiciales que ha logrado la hermana de ‘Otoniel’)

El escrito alega que ‘Otoniel’ “fue uno de líderes del grupo proveniente de Urabá por expreso designio de Carlos Castaño (hecho por el cual) existe una sentencia condenatoria a 480 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo (…) que no se había podido concretar toda vez que el condenado se encontraba prófugo de la justicia”.



En el trámite, la Fiscalía dijo que si bien “Úsuga David se encuentra privado de la libertad con fines de extradición, una vez se defina el procedimiento actual (concediendo o negando la extradición), deberá continuar privado de la libertad, indistintamente del territorio donde se encuentre”.



(Le puede interesar: Defensa de 'Otoniel' niega plan de fuga y dice que pedirá medidas a CIDH)



Y el fiscal 56 de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos confirmó que, en efecto, ‘Otoniel’, tiene una condena de 480 meses de prisión por los hechos cometidos en el municipio de Mapiripán –Meta.



Según la Fiscalía, el proceso de extradición “no imposibilita de ninguna manera que esta investigación prosiga y continúe el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidad en contra de los autores y partícipes de las conductas punibles, conforme ha venido ocurriendo”.



En fallo de 11 páginas, la Sala Civil de la Corte Suprema dijo que la tutela no procede “dado que el trámite de extradición simplificada aún no se había definido cuando se presentó la tutela”, ya que está en trámite está en marcha en la Sala Penal.



(Le puede interesar: 'El capo 'Otoniel' estaría planeando su fuga y habría ordenado asesinatos')



“No era procedente acudir con éxito al amparo cuando estaban en trámite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello riñe con el carácter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definición”, dice el fallo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Corte archiva indagación a David Barguil por lío de incapacidades médicas



-Corte ordena evaluar impacto de la pandemia en el servicio de educación



-Aborto: se aplaza debate en la Corte sobre recusaciones a conjuez Henao