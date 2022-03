La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedió a la solicitud de la defensa de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos.



Al evaluar varias pruebas, la Sala Penal determinó que Otoniel no figura como integrante de las Farc en los listados entregados por la guerrilla en la desmovilización, por lo que no tiene las calidades para hacer parte del Sistema Integral de Paz.



"La Sala se abstendrá de remitir el expediente a la Jurisdicción Especial Para La Paz; de donde surge que tampoco se accederá a la solicitud de suspensión del trámite de extradición", dice la decisión.



La Sala Penal, que estudia el pedido de EE.UU. de 'Otoniel' por varios cargos de narcotráfico, recibió un escrito de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que señala que no ha suscrito un acto administrativo mediante el cual reconozca a Úsuga David "como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo Farc y por ende no se encuentra acreditado".



El oficio asegura que 'Otoniel' figura como integrante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo armado organizado al margen de la Ley que se desmovilizó de manera colectiva el 03 de septiembre de 2005.



Esta prueba presentada a la Corte es clave porque la defensa del 'capo' solicitó la garantía de no extradición que contempla el acuerdo de paz, bajo el argumento de que en su momento fue excluido del Proceso de Justicia y Paz, es precisamente porque al interior de dicho trámite se acreditó que era colaborador de las Farc.



En documento, de 21 páginas, la Sala Penal señaló que "en este instante no se cuenta con elementos a partir de los cuales pueda concluirse que ciertamente el solicitante tiene las calidades de sujeto cualificado en el SIVJRNR, de cara a las previsiones del artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017".



En la decisión, la Sala Penal también negó una petición de nulidad respecto a varias peticiones probatorias. "Tal petición resulta incomprensible, pues carece de toda utilidad decretar la nulidad para que se ordene la práctica de la misma prueba, la cual

se encuentra válidamente incorporada a la actuación", dice.

