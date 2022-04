La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló sin condicionamiento alguno la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', requerido en ese país por cargos de narcotráfico.



(Le puede interesar: Corte Suprema niega suspensión del trámite de extradición de ‘Otoniel’)



'Otoniel' es requerido por delitos de tráfico de narcóticos, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.



(Le puede interesar: 'Otoniel' pide que se le aplique la garantía de la no extradición)

El máximo jefe del 'clan del golfo' fue solicitado en extradición por parte de la justicia de ese país mediante acusación del 2 de noviembre de 2021 de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, así como una la Corte para el Distrito Este de Nueva York, expedida el 23 de octubre de 2015 por el delito de participar en una empresa criminal continuada y delitos de narcóticos.



Con esta decisión tomada, ahora el Gobierno Nacional tiene la última palabra sobre el envío del capo a ese país y la Resolución Ejecutiva en la que decida concederlo, puede ser objeto de un recurso de reposición por parte de la defensa del procesado.



'Otoniel' está preso en las instalaciones de la Dijín de la Policía y después de su captura, el 23 de octubre de 2021, ha rendido múltiples versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.



(Le puede interesar: En medio de pulso por versiones, JEP le cierra la puerta a ‘Otoniel’)

Tras su captura por parte de las autoridades colombianas, la representación Diplomática de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición por medio de la Nota Verbal N° 2245 de 23 de noviembre de 2021.



En dicha nota se incluyó, además, la Acusación Sustitutiva en el Caso Numero S3 04 Cr. 962 (LAP) dictada el 16 de junio de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.



En el momento de su captura, la Fiscalía señaló que por hechos cometidos en Colombia, alias Otoniel registraba 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento, por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico, entre otros.



(Le puede interesar: Habló 'Otoniel': esto dijo sobre generales vinculados a 'falsos positivos')

Además, tiene vigentes seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzada y reclutamiento ilícito de menores.



Desde los 16 años, alias Otoniel perteneció al Epl y en 1991 se desmovilizó de ese grupo armado. Posteriormente conformó su propia estructura denominada Bernardo Franco y luego hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Tras la desmovilización de los paramilitares, se creó la organización criminal 'Los Urabeños' en 2007, precisamente por su injerencia en la región del Urabá antioqueño y chocoano, y finalmente denominada 'clan del Golfo', en la cual asumió como cabecilla tras la muerte de su hermano Juan De Dios Úsuga, alias Giovanni, en Chocó.



(Le puede interesar: General Murillo va a JEP atendiendo citación por desacato en caso 'Otoniel')

En el trámite de extradición, la defensa de 'Otoniel' había solicitado la garantía de no extradición que contempló el acuerdo de paz, alegando que fue colaborador de las Farc, argumentando que este fue excluido del proceso de Justicia y Paz porque al interior de dicho trámite se acreditó que era colaborador de las Farc-Ep.



Esa petición fue negada por la Corte Suprema el pasado 14 de marzo al señalar que Otoniel no figura como integrante de las Farc en los listados entregados por la guerrilla en la desmovilización, por lo que no tiene las calidades para hacer parte del Sistema Integral de Paz.



(Le puede interesar: Policía teme que 'Otoniel' se intente fugar por una ventana o tome rehenes)



En este caso, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz envió un oficio en el que se afirmó que alias Otoniel figuraba como integrante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo armado organizado al margen de la Ley que se desmovilizó de manera colectiva el 03 de septiembre de 2005.



En el proceso, además, se negaron varias tutelas presentadas por víctimas que pedían que se frenara la extradición hasta que 'Otoniel' respondiera en Colombia por múltiples crímenes.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia