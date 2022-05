El Consejo de Estado negó la tutela que habían presentado un grupo de víctimas que alegaban que en el proceso de estudio, trámite y aprobación de la extradición de Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’, jefe del ‘clan del Golfo’, se habrían violado sus derechos.



(Lea: Abren indagación a senador Miguel Pinto tras ser salpicado por 'Otoniel')



Tras levantar la medida cautelar que había frenado la extradición, que se surtió este 4 de mayo, el alto tribunal negó la tutela al indicar que este no es el recurso para cuestionar la resolución con la que se autorizó el traslado a Estados Unidos, tras concepto de la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Alias 'Otoniel' ya está en poder de autoridades de Estados Unidos)

En la decisión de 64 páginas, se indicó que no es cierto que la extradición de Úsuga David pueda constituir un perjuicio irremediable al restringe la continuidad de los procesos judiciales tramitados en Colombia en su contra.



"La extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David no implica per se la renuncia de las autoridades judiciales Colombianas de continuar con el procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los delitos cometidos en territorio nacional, toda vez que existen suficientes mecanismos de comunicación e instrumentos diplomáticos para solicitar a las autoridades de los Estados Unidos de América la comparecencia del referido sujeto a las diligencias judiciales en Colombia", dice la decisión.



(Lea: La lista de personas salpicadas por 'Otoniel' en la JEP)



El fallo señaló que no había lugar a conceder la tutela porque, hasta el momento del estudio de la misma, todavía procedía un mecanismo en contra de la resolución. En todo caso, ya este fue negado y la extradición se surtió este 4 de mayo.



"La Sala estima que la acción objeto de estudio, en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes derivado Resolución N° 078 de 8 de abril de 2022, se torna improcedente, en el entendido que el agotamiento efectivo de los mecanismos administrativos y ordinarios de defensa judicial, no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa", dice el fallo.



(Lea: Luis Pérez, entre los mencionados por 'Otoniel' en declaraciones en JEP)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia