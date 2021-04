Organizaciones y expertos critican decisión que suspende marchas

Luego de que se conociera la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó suspender la jornada de protesta prevista para este 28 de abril, así como la del primero de mayo, Día del Trabajo, han surgido múltiples críticas de organizaciones sociales y expertos juristas.



La decisión tomada por la magistrada Nelly Villamizar es una medida cautelar que ordenó suspender dichas marchas “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia COVID-19 y sus mutaciones que garantice a los manifestantes los derechos fundamentales a la salud, la vida y la salubridad pública”.



Las centrales obreras y organizadores del paro respondieron inmediatamente y se pronunciarán mediante una rueda de prensa virtual programada para la 8:30 de la noche.



La Campaña Defender la Libertad, que está compuesta con varias organizaciones sociales que trabajan en la denuncia de situaciones arbitrarias en las jornadas de movilización en el país, señaló que la decisión está suspendiendo, de facto, el derecho a la protesta en Colombia.



“La protesta no se puede suspender ni siquiera bajo estados de excepción. Por tanto, La medida del Tribunal vulnera garantías al debido proceso y la debida notificación a las partes interesadas (…) Estas órdenes no son de cumplimiento para los ciudadanos y ciudadanas, pues ellxs pueden ejercer el derecho a la protesta sin permiso previo”, indicó la campaña en su cuenta de Twitter.

De igual forma, Temblores ONG que apoya a víctimas de violencia policial, consideró que “suspender la protesta social hasta que haya inmunidad de rebaño es un atropello a la democracia y al Estado Social de Derecho. La protesta social, además de ser un derecho fundamental, en este contexto representa un interés general y no uno particular".



La organización recordó que la Corte Constitucional ya ha dicho que no se requiere permiso de las Alcaldías o de las Gobernaciones para salir a protestar. "La orden del Tribunal administrativo de Cundinamarca es inconstitucional y atenta contra nuestros derechos fundamentales", indicó Temblores ONG.



A esa postura se sumó el abogado y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes Santiago Pardo quien explicó en sus redes sociales que la Corte Constitucional dejó en claro desde la sentencia C-223 de 2007 que no se requiere autorización para protestar.

De otro lado, el reconocido abogado constitucionalista e integrante de Dejusticia Mauricio Albaraccín apuntó que "un Auto de seguimiento de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no puede suspender la vigencia del art. 37 de la Constitución ni del derecho internacional de los DDHH que protege la protesta.

Es una decisión inconstitucional y mediocre. Toda una vía de hecho".

El abogado Élmer Montaña también criticó la decisión y la calificó de "delirante y ridícula". "Expone a la judicatura colombiana a la burla universal. Esto es un atisbo de lo que sería la dictadura de los jueces", dijo. Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Daniel Palacios, leyó una declaración informando la existencia del auto como forma de cumplir la orden de comunicación e invitó a la ciudadanía a no marchar.



Y el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se mantendrá el dispositivo que estaba previsto desde la Fuerza Pública para la jornada de protesta del 28 de abril. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también publicó la decisión como parte del cumplimiento de la misma.

