Tras 27 años, dan retroactivo de pensión de sobreviviente a hombre gay

Por más de 7 años los señores ACL y LVC vivieron juntos como pareja, LVC, quien era empleado del Congreso, se pensionó en 1992, pero pocos meses después falleció, en julio de 1993. Pero a ACL no le reconocieron la pensión de sobreviviente de LVC sino hasta 2011, después de una larga lucha jurídica en la que le negaron su derecho pensional varias veces.



Pero su pensión la otorgaron retroactiva solo desde 2008, a pesar de que la muerte de su compañero fue en 1993, pues en ese año en la Sentencia C336 de 2008 la Corte Constitucional habló sobre la seguridad social para parejas homosexuales. Desde entonces vino otra lucha que concluyó hace unos días, cuando el Consejo de Estado ordenó pagarle al hombre el retroactivo pensional desde 1993.

(En contexto: El señor X contra Colombia)

La lucha de ACL por obtener la pensión de sobreviviente de su pareja se hizo internacionalmente reconocida en 2001, cuando junto con el abogado Germán Rincón Perfetti, que defiende derechos LGBT, interpusieron un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.



El caso se conoció como 'Señor X contra Colombia' y el 14 de mayo de 2007 la Resolución 1361 declaró que el país incumplió el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles al hacer discriminación basada en la orientación sexual. Pese a que en ese momento la ONU ordenó restituir los derechos de ACL, también conocido como el Señor X, solo hasta 2011 Fonprecon le reconoció la pensión de sobreviviente, con fecha retroactiva a 2008.

(Lea también: Mujeres divorciadas pueden recibir pensión de su expareja)

Desde entonces vinieron otros procesos judiciales para lograr que su pensión fuera retroactiva desde 1993. Esa lucha terminó el pasado 15 de octubre, cuando en un fallo el Consejo de Estado no solo ordenó pagarle el retroactivo pensional desde un día después de la muerte de su compañero, sino medidas de reparación como la petición de excusas públicas.



El caso llegó al alto tribunal por una apelación de la defensa de ACL, puesto que en 2015 un tribunal le había negado su petición del retroactivo a 1993. Como ACL falleció en 2013, los pagos que ahora ordenó el Consejo de Estado deberán ir para sus familiares.



En su fallo, el alto tribunal destacó que pese a que Colombia había ratificado varios pactos internacionales sobre garantías de igualdad y no discriminación, para la época de los hechos la legislación del país en materia prestacional solo reconocía a familias heterosexuales, por lo que eso, sumado a prejuicios y jurisprudencia que no protegía a parejas LGBT, dijo el alto tribunal, "obstaculizaron, a todo nivel, que el señor ACL accediera a la sustitución pensional que reclamaba".

(Le puede interesar: Requisito de convivencia de 5 años para la pensión no es para todos)

La alta corte dijo que el accionante recurrió, infructuosamente, a todos los recursos administrativos y acciones judiciales posibles y hasta a la ONU pero pese a ello "el Estado colombiano, escudado en que se requeriría un cambio normativo y jurisprudencial para dar paso a que las parejas del mismo sexo accedan a la sustitución pensional, hizo caso omiso a sus compromisos internacionales y a la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que perpetró la discriminación reprochada y revictimizó al actor, quien quedó inmerso, nuevamente, en un paseo burocrático sin resultado alguno".



Por eso, para el Consejo de Estado, ACL fue víctima de un ilícito internacional de carácter continuo porque en 1995 -cuando la pidió- le negaron la sustitución pensional "con fundamento en una medida discriminatoria" y, luego, el Estado desatendió la decisión del Comité de DD. HH. de la ONU "con la excusa de que el ordenamiento interno no le permitía actuar de otra manera y, finalmente, cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional avanzó (...) limitó injustificadamente el reconocimiento prestacional, por cuanto el retroactivo de la sustitución pensional no se hizo efectivo desde el momento en que correspondía".

El Estado colombiano, escudado en que se requeriría un cambio normativo, hizo caso omiso a sus compromisos internacionales, lo que perpetró la discriminación reprochada y revictimizó al actor FACEBOOK

TWITTER

Por lo anterior, el alto tribunal no solo ordenó pagar a sus familiares lo debido, sino adoptar medidas para que no se repita la discriminación que vivió ACL, quien destacó como un "pionero en la reivindicación de parejas del mismo sexo" que murió sin lograr la plena satisfacción económica a la que tenía derecho.



Así, el Consejo de Estado ordenó al director de Fonprecon hacer un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento de la memoria de ACL; construir un instructivo que identifique los obstáculos que aún afrontan las parejas del mismo sexo para acceder a la prensión de sobrevivientes y adopte medidas para conjurarlos. Así mismo, la entidad deberá difundir esta sentencia, que hace parte de la reparación integral, a través de sus medios por un año ininterrumpido.



El Consejo de Estado también ordenó enviar copia de la sentencia a Asofondos, para que sirva para corregir prácticas que aún menoscaban derechos con fundamento en la orientación sexual de las personas; la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para que sirva para la formación de servidores judiciales; y al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que la pongan en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lo que dice Fonprecon

El Fondo se pronunció sobre este fallo del Consejo de Estado y dijo que no ha sido oficialmente notificado de la sentencia. No obstante, expresó, considera "que el debate no giraba en torno a una posible discriminación, pues en efecto reconoció la pensión con base en la sentencia C -336 de 2008 dándole efectos retrospectivos y no retroactivos concediendo el margen de protección establecido por el ordenamiento jurídico interno".



Fonprecon añadió que como lo señaló el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el Estado Colombiano ha sido considerado responsable por la violación del derecho a la igualdad y no discriminación ante la inexistencia de consagración normativa del derecho a la pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo". Por ello, afirmó el Fondo, se han considerado insuficientes los avances creados por la Sentencia C336 de la Corte Constitucional y que es por eso que se ordena el reconocimiento con carácter retroactivo.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

-Él es Eduardo Cifuentes, quien se posesionó como presidente de la JEP



-Motociclista cometió una infracción y terminó acusado de homicidio



-Narcos capturados recurrían a médium para 'proteger' cargamentos

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com