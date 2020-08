Ordenan planear vuelo humanitario para colombiano varado en Paraguay

Tras estudiar una tutela, el Consejo de Estado le ordenó al Consulado de Colombia en Asunción (Paraguay), a Migración Colombia y a la Aeronáutica Civil tomar medidas que le permitan a un colombiano diagnosticado con VIH que está en la capital paraguaya retornar al país a través de un vuelo humanitario.



El hombre acudió a la tutela luego de que se canceló un vuelo humanitario que cubría la ruta Asunción– Bogotá y que había sido programado para el pasado 15 de mayo.



Dada esa cancelación, sostuvo el hombre, se le privó de la oportunidad de regresar a casa, pese a que el avión que cumplía ese itinerario volvió a Colombia desde la capital paraguaya, sin pasajeros y sin que se ofrecieran mayores explicaciones sobre el particular.

(Lea también: Termina juicio disciplinario por asesinato de ex-Farc Dimar Torres)

Debido a que esta persona está diagnosticada con VIH, consideró que no poder retornar al país amenazaba su salud, puesto que no cuenta con los medicamentos suficientes que requiere consumir de manera diaria para proteger su sistema inmunológico, más aún en medio de una pandemia como la que vive el mundo con la covid-19.



El colombiano había viajado a Paraguay el 12 de marzo para cumplir compromisos laborales, y argumentó que se estaban violando sus derechos a la dignidad, a la integridad y la igualdad, pues señala que no se le ha aplicado el mismo trato que han recibido otros compatriotas que sí han podido retornar al país en medio de la pandemia, gracias a la preparación de otros vuelos humanitarios.

(Le puede interesar: Corte estudia ponencia de magistrado en el caso de Álvaro Uribe)

En primera instancia la tutela le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que la negó considerando que no se vulneraron derechos pues la cancelación del vuelo no se debió a una actuación caprichosa por parte de las accionadas, sino a la emergencia sanitaria.



No obstante, el ciudadano apeló y agregó que los medicamentos que necesita de tratamiento únicamente los recibe de parte de su IPS, a la que debe acudir para que se le practiquen nuevos exámenes médicos. Además indicó que la ayuda que recibió del Consulado de Colombia para obtener las medicinas no es suficiente para garantizar sus derechos a la salud y a la vida que, argumentó, están amenazados por no tener la oportunidad de acceder a servicios médicos en ese país.

(Además: El Estado no ayudó a Yolanda, víctima de trata de personas)

En segunda instancia el Consejo de Estado concedió su tutela y consideró que es necesario proteger el derecho a la vida y la salud del hombre. Sostuvo que al afectado se le deben suministrar medicamentos de manera diaria y que el Consulado debió tener en cuenta esta situación cuando gestionó el envío de las medicinas al demandante.



Por eso la alta corte le ordeno al Consulado a Migración Colombia y a la Aeronáutica Civil incluir al hombre en un listado de pasajeros de vuelo humanitario que se realice desde Asunción, previa coordinación entre autoridades de Colombia y Paraguay.



De otro lado, para no afectar el derecho de otros colombianos que también se encuentren en condición de vulnerabilidad debidamente acreditada y que requieran

priorización de los vuelos humanitarios, el Consejo de Estado instó a las entidades a establecer un sistema de turnos para que se informe al hombre, de manera periódica, acerca de cada uno de los vuelos humanitarios que se programen y el turno que le corresponda con fecha y hora del itinerario.



El alto tribunal recordó al Consulado, Migración y la Aeronáutica que la programación de ese vuelo humanitario debe mantener todas las medidas de bioseguridad que se requieren en la actualidad.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com