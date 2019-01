La reforma más urgente / Opinión

Después de una docena larga de iniciativas fallidas desde 1978 –en mayo de ese año, la Corte Suprema tumbó la ‘pequeña constituyente’ convocada por el gobierno López y entre cuyas tareas debía reformar “lo concerniente al Ministerio Público, Consejo de Estado, administración de justicia y jurisdicción constitucional”–, y los colombianos nos acostumbramos a ver a cada presidente tratar –y, casi siempre, naufragar en el intento– de ponerle el cascabel a la cúpula judicial.

Con las lecciones aprendidas del proyecto que se hundió el año pasado, el presidente Duque ya empezó a buscar consensos para llegar, en el segundo semestre, con una nueva iniciativa más o menos charlada con las cortes y los partidos políticos.



Pero experiencias como la de la reforma del 2012, que se aprobó y hubo que enterrar de emergencia por la cantidad de micos que le aparecieron en la conciliación de Cámara y Senado; o la del 2015, que quedó mutilada tras fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, muestran que tratándose de pisar callos y tocar privilegios de los poderosos de la justicia, de poco valen acuerdos y buenas intenciones.



Que se necesitan esos ajustes, quién lo discute. Los escándalos de los últimos años en las cortes Constitucional y Suprema, los viejos que no estallaron en el Consejo de Estado y la polémica supervivencia del Consejo Superior de la Judicatura lo evidencian.



Pero la realidad kafkiana que tiene que enfrentar el colombiano de a pie cuando requiere de su justicia es un frente de batalla más urgente a la hora de pensar en reformas.



Una de las mejores noticias del año pasado –que la Fiscalía logró identificar y procesar a los responsables en el 28 por ciento de los homicidios, frente a promedios históricos del 14 por ciento– sigue siendo una mala noticia porque significa que en siete de cada diez asesinatos nunca habrá justicia.



Cada año, el aparato judicial no alcanza a evacuar unos 500.000 procesos, de los más de 2,7 millones que ingresan al sistema (según estadísticas del 2017, las últimas disponibles). El inventario ya pasa de 1,7 millones, y va en aumento.



De esos 2,7 millones de expedientes, 890.000 corresponden a casos penales. Pero, en ese mismo 2017, casi 750 mil de las noticias criminales –denuncias– que llegaron a la Fiscalía quedaron archivadas, a la espera de que aparezca una pista sobre el autor para que la justicia apenas empiece a moverse. Esa es la razón por la que puede pasar un año o más sin que un ciudadano que decidió denunciar, por ejemplo, el robo de un celular reciba una llamada de alguna autoridad para que amplíe su versión de los hechos.



Pero hay más. Al menos uno de cada cuatro colombianos que tienen un asunto que debe resolver la justicia decide no acudir al sistema, según un estudio de Planeación Nacional. Y ni hablar del rosario de ‘huecos’ en el aparato legal –empezando por la manipulación del sistema de reparto de casos– y por los cuales se cuela la corrupción en juzgados y tribunales.



Con ese panorama, ¿aún piensa que no necesitamos no una reforma, sino un revolcón de la justicia?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET