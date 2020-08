Las cartas que quedan para sancionar a servidores de elección popular

La creación de jueces penales que hagan control de las decisiones disciplinarias, un control automático de las decisiones de la Procuraduría por parte del Consejo de Estado; o dejar que, cuando una falta disciplinaria también constituya un delito, la Fiscalía asuma la investigación.

Estas son algunas de las salidas que se vienen analizando, por ahora, para que el país cumpla el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso del senador Gustavo Petro, quien siendo alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 15 años por su esquema de aseo.



En ese fallo, que plantea que el país debe cambiar su estructura de sanción a los funcionarios elegidos y que generó alerta sobre los efectos en la lucha contra la corrupción, la Corte IDH señala que autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, sino que eso solo procede por una condena de un juez en un proceso penal.



(Lea también: Consejo de Estado había advertido lo que dijo Corte IDH en el caso de Petro)



La sentencia se refiere a tres aspectos. Inicialmente a las facultades de la Procuraduría para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos, al hecho de que sea una inhabilidad y no se pueda posesionar en un cargo público quien esté en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, y a un artículo de la Ley 1864 de 2017, que creó el delito de ser elegido para un cargo estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.



A juicio del exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar se podría afectar también la competencia del Presidente de la República para suspender o destituir gobernadores y alcaldes, la de gobernadores para sancionar a alcaldes, el trámite de pérdida de investidura a congresistas en el Consejo de Estado, y la competencia del Congreso de suspender a un congresista que tenga medida de aseguramiento mientras no haya una condena.



Y advirtió que con el régimen disciplinario se han logrado avances importantes en la lucha anticorrupción.



(Le recomendamos leer: 'Si hay que cambiar normas se hará, pero no para favorecer impunidad')



La sentencia es de obligatorio cumplimiento, y para ello Colombia tendrá que modificar leyes, aunque no la Constitución. Así las cosas, los cambios se podrían hacer con proyectos de ley y no actos legislativos, lo que permitiría que su aprobación se pueda conseguir rápidamente en el Congreso. Incluso, el Gobierno podría enviar un mensaje de urgencia para agilizar el trámite.



Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), explicó que pedirán aclaraciones del fallo, pero que para cumplirlo se requiere una reforma de procedimientos para 20.814 funcionarios, que son los elegidos popularmente, “y pensar en crear, eventualmente, jueces penales que hagan control de las decisiones disciplinarias. Lo cual no es sencillo; y está además la demora en los procesos penales”.



Añadió que Colombia ya había modificado el Código Disciplinario Único –por el que se rige la Procuraduría– para hacerlo más garantista.

Una Corte de DD. HH. no puede abrirle el paso a la impunidad

de conductas gravísimas de corrupción FACEBOOK

TWITTER

¿Volver todo penal?

Fernando Carrillo, procurador general, dijo que hay que ajustar normas para que la Procuraduría actúe “como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado”, y agregó que abrirán el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales.



Al respecto, María Clara Galvis Patiño, experta en derecho internacional de los derechos humanos, consideró que crear jueces penales para hacer control de las decisiones del Ministerio Público “puede ser una ruta, siempre y cuando la decisión de la Procuraduría no se aplique hasta tanto el juez penal emita la condena”, y en el caso del Consejo de Estado, dijo, la opción funcionaría siempre que la sanción se aplique solo cuando el alto tribunal se pronuncie y no antes.



No obstante, advirtió que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH) dice que la limitación de derechos políticos solo procede mediante una “condena de un juez en un proceso penal”, por lo que sería difícil la opción del Consejo de Estado, que es de la jurisdicción contencioso administrativa, no de la penal.



(También le recomendamos: ‘Corte IDH está ordenando volver penales las faltas disciplinarias’)



En todo caso, Galvis consideró que la ruta más fácil es que cuando haya una conducta disciplinaria “que revista la gravedad de un delito, la sanción la imponga un juez penal de una vez, en lugar de darle más vueltas, y que la Procuraduría investigue y luego lo pase al juez”.



Independientemente del camino por el que opte Colombia, en el entretanto la Procuraduría y la Contraloría afirmaron que los procesos que tienen en curso seguirán marchando.



Desde que se conoció el fallo varias entidades estatales trabajan en la fórmula para que se puedan aplicar las sanciones a los funcionarios y asegurar la protección de los recursos públicos.



Carrillo explicó que la Corte IDH le dio a Colombia un plazo razonable para los ajustes normativos y que durante ese tiempo las competencias de la entidad se mantienen incólumes y que tampoco se ven afectados los fallos que han emitido antes.



“Vamos a continuar esas actuaciones durante esa transición, con la impronta de todas las garantías constitucionales que ha caracterizado nuestra administración en la Procuraduría”, precisó. Y añadió: “Una Corte de DD. HH. no puede abrirle el paso a la impunidad de conductas gravísimas de corrupción”.



Y Julián Ruiz, vicecontralor general (e), explicó que tras análisis preliminares consideran que no se afectan los procesos del órgano de control ni la inclusión de personas en el boletín de responsables fiscales, sino uno de los efectos legales de ello que es la inhabilidad.



“Pareciera que esta inhabilidad se torna inaplicable mientras se adecúan las normas para que pueda ser avalado por un juez”, dijo tras indicar que creen que la inaplicación de esa inhabilidad corresponde a las autoridades electorales, pero que es “lamentable que se vea afectado este efecto legal, pues se reducen los efectos disuasivos que trae un proceso de responsabilidad fiscal”.



Carrillo agregó que la Corte IDH “cometió un gran error dejando el derecho penal como única alternativa en la lucha contra la corrupción; desconociendo que, en muchos casos, el derecho disciplinario puede ser más ágil, preciso y drástico”. Y el director de la Andje cuestionó que la Corte estaba ordenando “volver conductas penales todas las faltas disciplinarias, muchas de las cuales no implican un comportamiento penal”.



Pero Galvis dice que el fallo no implica ni acabar con las sanciones administrativas ni volver penales todas las conductas disciplinarias. “Hay algunas que no son tan graves como para que sean delitos; si no son tan graves, pueden generar una multa u otro tipo de sanción administrativa. Y si son cosas muy graves, para eso está la justicia penal”, expuso.



En el Código Disciplinario Único hay 66 faltas clasificadas como gravísimas, que se sancionan con destitución e inhabilidad, algunas de ellas como ir borracho al trabajo tres veces. Al respecto, la experta consideró que una posibilidad sería que lo que el Código considera faltas gravísimas sean solo conductas que también comporten delitos.

¿Reformar el Sistema Interamericano?

Tras la sentencia de la Corte IDH surgieron voces que dicen que es necesaria una actualización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).



Camilo Gómez, director de la Andje, dijo que las órdenes en el caso de Petro van “en contra de los avances del derecho moderno” y añadió que “es urgente una revisión de cómo está funcionando el Sistema Interamericano, empezando, y sobre todo, por cómo se está entendiendo y aplicando el principio de subsidiariedad”.



Pero Verónica Hinestroza, experta en derecho internacional de los derechos humanos, afirmó que en los últimos 10 años el SIDH pasó por diversas reformas, que su trabajo se basa “en cartas de derechos cuya promoción y protección prevalecen en el tiempo, sin importar el contexto”, y que el sistema “se destaca a nivel mundial por la interpretación progresista de dichas garantías”.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

Twitter: @MIOF_