Odebrecht: 'Ñoño' Elías acepta responsabilidad por dos delitos más

Tres años y medio después de haber aceptado su responsabilidad en los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su participación en el entramado de sobornos de Odebrecht, el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías aceptó dos delitos más que desde el principio le había endilgado la Corte Suprema: concierto para delinquir y lavado de activos.



Así lo hizo en audiencia de formulación y aceptación de cargos ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. La aceptación se dio luego de que Elías Vidal pidiera que le fuera impuesta una rebaja del 33% de la pena, reconociendo la gravedad de los delitos cometidos, por la colaboración que ha hecho en la justicia.



(Le puede interesar: El maletín lleno de efectivo que Otto Bula le llevó al ‘Ñoño' Elías)

"Sí acepto honorable magistrada", dijo Bernardo Miguel Elías Vidal en la diligencia ante la pregunta de la Sala de Primera Instancia.



"No me queda mucho que decir sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos. Ya estuvo bueno de todo esto. Me pongo en manos de la justicia. Tengan en cuenta la colaboración que he dado", agregó.

'Ñoño' aceptó su participación para que le fuera concedida a Odebrecht de manera irregular el otrosí número 6 del contrato de la Ruta del Sol II, para el tramo Ocaña-Gamarra. Y por ello fue condenado en 2018 a 6 años y 8 meses de prisión.



Ahora, 'Ñoño' Elías aceptó los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos por haberse asociado con los directivos de Odebrecht, funcionarios públicos y particulares entre 2009 y 2016, para realizar conductas contrarias a la ley, a la administración de justicia y al sistema financiero.



En este caso, no solo para que "acelerara" el proceso de adjudicación de la adición al contrato de la Ruta del Sol tramo II vía Ocaña-Gamarra; sino también para que se estipularan condiciones más favorables en el contrato, así como el logro del contrato de estabilidad jurídica del mismo y se posibilitara la entrega a Odebrecht del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, más conocido como “Navelena”.



(Le puede interesar: Exsenador 'Ñoño' Elías dice que teme por su vida y pide protección)



Según dijo la Corte, por el caso del contrato de estabilidad jurídica, Odebrecht aceptó darle a 'Ñoño' Elías una coima de $4.000 millones a través del también exsenador Otto Bula que fueron pagados por la multinacional a través de una firma que giró el dinero a una cuenta de la empresa Transmitir y Comunicar de Hernando Mario Restrepo.



"Dicho señor Restrepo le entregó varios cheques en blanco a Otto Nicolás Bula que procedió a cobrarlos unos de forma personal y otros utilizando a terceras personas como José Ignacio Burgos, integrante de la UTL del congresista investigado. Una vez obtenido el dinero en efectivo, le fue entregado a Elías Vidal", dijo la Corte.



Sobre la adición del contrato Ruta del Sol tramo II, tramo Ocaña-Gamarra, se acordó una coima de 2% para Elías Vidal, 1 % para otro congresista, el 0.5 % para Otto Bula y otro 0.5 % para Federico Gaviria. La exposición de la Corte, que aceptó Elías Vidal, indica que la "comisión" fue pagada por la vía de contratos simulados celebrados entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y el consorcio SION, representado por Gabriel Alejandro Dumar Lora por $6.062 millones.



(Le puede interesar: 'Ñoño' Elías aceptó cohecho y tráfico de influencias en caso Odebrecht)



Y otro contrato más con una empresa española llamada Técnicas Territoriales y Urbanas por $7.500 millones, empresa que cedió los derechos económicos del contrato a LyL Construcciones representada por Jorge de la Espriella, conductor de Dumar Lora.



"Los montos indicados fueron transferidos por la fiduciaria Corficolombiana a cuentas bancarias de SION y LyL Constructores, recursos que fueron retirados en efectivo tanto como por Dumar Lora como por De La Espriella y entregados a Elías Vidal en diferentes cantidades, lugares y espacios de tiempo de acuerdo con las instrucciones que impartió el congresista", dijo la Corte.



Igualmente, dice la investigación, la Concesionaria firmó dos millonarios contratos con la empresa Consultores Unidos de Panamá, dineros que llegaron a los bolsillos de Elías Vidal a través de varios subcontratos con una empresa de propiedad de un familiar de Otto Bula por un aproximado de $3.500 millones.



(Le puede interesar: La JEP no acepta a Bernardo 'Ñoño' Elías por el caso Odebrecht)

'Ñoño' pidió una condena baja

En la diligencia, antes de la aceptación de cargos, el exsenador Elías Vidal le pidió a la Sala Especial de Primera Instancia que se le aplique una rebaja de la pena del 33%, al cuestionar que en su primera condena le fue negada una rebaja mayor y que, por ser aforado y procesado bajo la Ley 600 de 2000, no puede acogerse a principios de oportunidad o preacuerdos.



"Reconsideren. Yo sigo con la intención de allanarme. Quiero ahorrarle el tiempo a la justicia, trabajo, ustedes han sido testigos de lo que he colaborado con la justicia y voy a seguir colaborando. Pero sí quiero quedar en un estadio procesal más favorable en cuestiones de la pena", dijo el exsenador.



(Le puede interesar: Ñoño' Elías no apareció para dar testimonio en el CNE, este lunes)



"Quiero pedirle la favorabilidad del 33% (de rebaja de la pena)", dijo Elías Vidal. El exsenador reconoció que tiene varios agravantes por la conducta cometida y pidió que le tasen la pena en el cuarto más bajo.



"Tengan en cuenta que he colaborado con la justicia. Voy a cumplir cuatro años físicos detenido. Le he ahorrado tiempo a la justicia con las delaciones que he hecho", dijo ele exsenador al comparar la pena que recibió con otras que se han impartido a otros involucrados en este caso, que son más bajas.

Facebook Twitter Linkedin

Ñoño Elías acepta nuevos cargos en la Corte por Odebrecht. Foto: EL TIEMPO

La primera condena de 'Ñoño' Elías

'Ñoño' Elías aceptó haber hecho gestiones para que le fuera concedida a Odebrecht de manera irregular el otro sí número 6 del contrato de la Ruta del Sol II, para el tramo Ocaña-Gamarra.



Por esa razón fue condenado, en sentencia anticipada, el 28 de febrero de 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por los dos primeros delitos de de cohecho y tráfico de influencias. La condena detalla como, por contrato de Eleuberto Martorelli y para gestionar la adición del contrato, Otto Bula acudió a Elías Vidal.



Y este le dijo que tenía como llegar a Luis Fernando Andrade, director entonces de la Agencia Nacional de Infraestructura. Para ello se fijó una comisión del 4 % dividida entre Elías Vidal y Otto Bula, a lo cual aceptó el representante de la multinacional.



(Le puede interesar: Caso Odebrecht: 'Ñoño' dice que no le consta gestión de Roberto Prieto)

"Uno de los medios de entrega de esa comisión fue un contrato ficticio por $10.000 millones de pesos, celebrado entre la Concesionaria Ruta del Sol y el consorcio Sion, representado por Gabriel Alejandro Dumar Lora", dijo la Corte Suprema. El dinero llegó a Elías Vidal igualmente a través de otros contratos ficticios.



Elías Vidal se reunió varias veces con Andrade, el exdirector de la ANI quien alega no haber hecho conducta irregular alguna y quien dio cuenta del interés que tenía Elías Vidal en el proyecto del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II.



(Le puede interesar:'Bernardo Elías es un hombre desesperado')



"Constituye un resquebrajamiento total de la función pública el que un servidor acepte una promesa remuneratoria y reciba dinero para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales, así como también que utilice indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de su cargo y/o de su función para incidir sobre otro en los asuntos que conoce o va a conocer", dijo la Corte Suprema en 2018.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET