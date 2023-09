Ante la Sala de Primera Instancia de Corte Suprema de Justicia el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y exfiscal de apoyo del caso Odebrecht Daniel Hernández cuestionó la acusación que le hizo la propia Fiscalía por supuestamente haber incurrido en irregularidades en ese proceso.



Este jueves, en audiencia de acusación, Hernández presentó varios reparos al escrito de la Fiscalía indicando que los hechos por los cuales se le investiga y le fueron imputados cargos realmente no son claros, ni se precisa las normas que supuestamente habría violado. ¿De qué se trata?



Acusación en la Corte del fiscal Daniel Hernández Foto: EL TIEMPO

Hernández fue imputado por presuntas omisiones en las actividades investigativas en ese caso como no darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en 2017 de los directivos de la multinacional Marcio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Senda.



También se indicó que este cometió irregularidades por no haber hecho el registro de las órdenes de captura en el sistema de antecedentes de los ciudadanos brasileños que en ese momento eran investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.



En la audiencia de este jueves, la defensa de Hernández, quien hoy sigue siendo fiscal, señaló que no es claro ni en la imputación ni en la acusación, cuál es la norma legal o administrativa que determina que dentro de la Fiscalía, el que debe tramitar el registro de órdenes de captura es el fiscal de apoyo, siendo él, además, parte de un grupo de seis fiscales en ese momento.



La defensa dice que Hernández en ese momento era fiscal de apoyo por lo que debe precisarse si lo procesan solo a él como autor, o si es como coautor, y pidió a la Fiscalía si esas normas indican un plazo para en efecto se dicte la orden de captura.



Ahora, como en este caso se indicó que Hernández habría actuado contrario a los mandatos de una resolución de 2017 de la Fiscalía, este solicitó que le precisen en qué apartado de esa normativa "se me ordena a mi como fiscal de apoyo, en un grupo de mas de seis fiscales, se indicaba solamente a mi el registro de las órdenes de captura".



"No tengo claro concepto de qué parte de esa resolución me obligaba a mi a hacer ese registro", dijo.



Pidió precisiones sobre supuesta amenaza a Bula

Otto Bula, exsenador cordobés. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Ahora bien, la Fiscalía también imputó y busca acusar a Hernández porque este habría intimidado al exsenador Otto Nicolás Bula, testigo clave en el proceso de los sobornos de Odebrecht, para que supuestamente no diera información a las autoridades sobre este caso.



Hernández indicó que la Fiscalía no ha precisado cuál fue exactamente el hecho de violencia en el que habría incurrido, ni qué fue lo que supuestamente le pidió al testigo, ni en qué condición habría hecho tal amenaza.



Además, cuestionó que la Fiscalía busque procesarlo por estos dos hechos, que tienen casi cinco años de diferencia entre uno y el otro, como si fueran hechos conexos y un contexto de corrupción. Según Hernández, ese supuesto contexto no se explica y la supuesta falta de claridad de la Fiscalía sobre los hechos que se le reprochan afecta su derecho a la defensa.

La diligencia se aplazó y en una próxima sesión, la Fiscalía deberá responder a estas precisiones. Hernández anticipó que si la respuesta no es satisfactoria, presentará un recurso de nulidad.

