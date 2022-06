El Consejo de Estado negó las pretensiones de una acción popular que buscaba que no se otorgaran los principios de oportunidad a favor de exdirectivos de la empresa Odebrecht, anunciados por la Fiscalía en el 2017.



(Lea: Condena a la nación por violenta golpiza a hombre detenido por la Policía)



La misma entidad había precisado en ese entonces que el posible beneficio estaría condicionado a que los indiciados le pagaran a la Nación más de 32.000 millones de pesos, como resarcimiento a los perjuicios causados por la constructora.



(Lea: Gustavo Petro: inadmiten demanda que pedía su pérdida de investidura)

La demanda presentada por el abogado Hugo Armando Granja Arce que pedía que la Fiscalía se viera obligada a negociar nuevamente el reconocimiento de estos principios de oportunidad, incluyendo en el monto resarcitorio los daños generados al Estado colombiano por las irregularidades en la ejecución de contratos de obra como la Ruta del Sol II y la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, calculados por los demandantes en más de 505.000 millones de pesos.



La demanda señala que en enero del 2017 la Fiscalía informó que el beneficio penal estaría condicionado a la reparación del daño causado a la Nación por las obras a cargo de Odebrecht, que la entidad calculó en 32.000 millones de pesos.



(Lea: El debate en la Corte sobre el delito de apropiación ilegal de baldíos)

El expediente señala que el actor hizo una solicitud al organismo investigador, con pretensiones similares a las formuladas en esta demanda. La entidad adujo la imposibilidad de dar cuenta de los detalles de las actividades desarrolladas en el marco de la investigación, por la confidencialidad aplicable a esa etapa procesal, pero que lo haría una vez cumplido el término de la reserva.



Para el demandante, al actuar de esta manera, la Fiscalía materializó la violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo Cundinamarca negó las pretensiones, por considerar que la aplicabilidad o no del principio de oportunidad no era originaria de la vulneración o amenaza a los derechos colectivos invocados.



(Lea: Colegio deberá disculparse con exalumna forzada a reconocer un hurto)



Lo anterior, porque se trata de un poder discrecional con el que cuenta la Fiscalía para negociar un posible cese de la acción penal a favor de quien contribuya al avance de una investigación, acuerdo que, en todo caso, ni siquiera se había concretado en la época en la que se presentó esta acción.

Lo que dijo el Consejo de Estado

Al estudiar la apelación, el Consejo de Estado se pronunció sobre el caso y estimó sobre la presunta vulneración de los derechos colectivos originados por el anuncio de un posible principio de oportunidad al expresidente de Odebrecht Eleuberto Antonio Martorelli, por un presunto soborno de más de 4 millones de dólares al exsenador Otto Bula, la sala declaró carencia de objeto por hecho superado, ante la evidencia de que el acuerdo no fue aprobado por la justicia penal.



Frente a los restantes ofrecimientos de cesación de la persecución penal e investigaciones aún en curso que ha adelantado la Fiscalía en este caso, el Consejo de Estado decidió no acceder a las pretensiones.



(Le puede interesar: Pensión de sobrevivientes: Corte precisa cómo se acredita la dependencia)



El alto tribunal dijo que ante la presunta vulneración o amenaza a los derechos colectivos que se origine por la aplicación de un principio de oportunidad, es al juez de control de garantías a quien corresponde salvaguardarlos, como responsable del control judicial al beneficio.



Según el fallo, la competencia de dicho despacho prevalece sobre la del Consejo de Estado que en este caso estaba estudiando una acción popular que tiene como fin proteger los derechos e intereses colectivos.



Así, dado que en este caso no hay un pronunciamiento en firme por parte del juez penal con funciones de control de garantías, las pretensiones de la demanda no prosperan.



(Lea: Mario Castaño: Corte definirá futuro del senador arrestado por corrupción)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia