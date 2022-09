Los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Alejandro Linares le solicitaron a sus colegas que seleccionen una tutela que presentó un periodista, con apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa, que busca poder acceder al inventario de obras de arte que han sido incautadas a narcotraficantes y otros mafiosos.



La tutela alega que la SAE se rehusa a dar información con el argumento de que los derechos patrimoniales y accesorios sobre las obras están en cabeza del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y señala que la información sobre los procesos de extinción de dominio solo es reservada durante la fase inicial de la actuación.

La petición incluye, además, que se le ordene a la SAE entregar al comunicador fotos y fichas técnicas de las obras de arte que habían cumplido con el proceso de extinción de dominio en un formato legible, sin marcas de agua, en la mejor resolución posible, a color y en formato digital (jpg o png).



También se requirieron las fotos y fichas técnicas de las 138 obras de arte que actualmente estaban en proceso de extinción de dominio, en formato digital y con las mismas características que se solicitaron las obras que ya cumplieron el proceso de extinción.



Se trata de establecer las obras que hayan sido incautadas a narcotraficantes como Justo Pastor Perafán, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano; a Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y a Pablo Escobar, entre otros.

Los argumentos para pedir que estudien el caso

Para la magistrada Fajardo este es un caso que le permitiría a la Corte pronunciarse sobre las reglas y deberes de las autoridades públicas en casos en los que la información solicitada no reposa en documentos y no puede ser enviada ni copiada en algún tipo de archivo.



“En este punto se podría analizar entonces la manera en que se conjugan algunos principios que rigen el derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, el principio de transparencia exige que las autoridades públicas proporcionen y faciliten el acceso a la información pública en los términos más amplios posibles, mientras que del principio de buena fe se desprende el deber de ofrecer los medios de asistencia necesarios a quienes solicitan la información”, dijo.



Para Fajardo, esas cargas no parecen haberse satisfecho en el presente caso y pudo haber conllevaron a una restricción desproporcionada e irrazonable en el acceso a una información pública que serviría de insumo para una investigación periodística.

A su turno, el magistrado Alejandro Linares dijo que el caso podría permitir a la Corte “desarrollar los límites sobre la naturaleza de la información que tienen los bienes sujetos a extinción de dominio”, especialmente si la figura se ha considerado como “una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas que deterioran gravemente la moral social”.



“Por ello, podría existir una particular relevancia de la sociedad en conocer dicha información, para lo cual habría que valorarse que la acción de tutela se interpuso. En esa dirección, debería analizarse si se cumple con el “test tripartito”, para verificar si una limitación a las actividades de investigación periodística constituye una limitación desproporcionada a la libertad de expresión, ya que existe una presunción de inconstitucionalidad de cualquier restricción a este derecho”, agregó.

