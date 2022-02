Una serie de audios que registran conversaciones entre el senador Laureano Acuña y el representante a la Cámara por el departamento del Atlántico Edison Massa son hoy pieza clave de un nuevo escándalo de posible compra de votos que tiene bajo la lupa de la Procuraduría a Acuña, quien además es objeto de indagación desde 2020 por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales.



Lo anterior, luego de que fuera mencionado por testigos del aparato criminal denominado ‘Casa Blanca’, el mismo por el cual la excongresista Aida Merlano fue capturada en marzo de 2018 y condenada a 11 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.



El primer audio que fue revelado por Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, en redes sociales bastó para que la Procuraduría le abriera a Acuña Díaz, del Partido Conservador, una indagación preliminar que busca determinar si el congresista incurrió o no en falta disciplinaria o, incluso, en un delito. Todo ello porque en la conversación con el candidato Edison Massa, se hace referencia a conseguir 70.000 votos en el Atlántico.



“Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Altántico es más costoso que cualquier otro departamento”, inicia Acuña quien habla de ir a conversar con unos alcaldes para ponerle “unos voticos” a Juan Carlos Martínez Sinisterra o a otro candidato.



Martínez Sinisterra es un poderoso excongresista del Valle del Cauca que fue condenado por ‘parapolítica’ y quien pretende volver al ruedo político a través de su hija, Lina Martínez, quien aspira a la curul afrodescendiente de la Cámara. Luego, Acuña dice que puede pedirles a los alcaldes que se ganen un ‘billetico’: ‘y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo de este”.



El audio añade que se deben cuadrar 70.000 votos. “Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”, se escucha en la grabación. El senador respondió rápidamente para decir que él nunca dijo “comprar”, sino “colocar”.



En el audio, luego, el senador del Atlántico dice que no quiere hacer una “campaña loca” sino “zonificar” votos municipio por municipio. “Vamos a poner que Fulana y que Fulana vamos a sentarla acá. ¿Ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí, nosotros podemos recogerles 800 votos. Les vamos a pagar eso y de ahí juro (…) no nos podemos bajar. Porque usted sabe que se jode esta mondá”, agrega.



EL TIEMPO estableció que la Procuraduría dispuso que la Dirección de Investigaciones Especiales de la entidad realice un examen del audio publicado “con el fin de obtener el análisis sobre su veracidad y su correspondiente transcripción”.



En el auto de apertura de indagación en poder de este diario, además, se comisionó a un abogado adscrito a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal para “la práctica de pruebas y dar impulso procesal a las presentes diligencias”.



Pero este no es el único audio existente. El abogado Miguel Ángel del Río radicará mañana ante el Ministerio Público al menos cinco más a fin de que se “investigue con rigurosidad, aportándole los audios de las conversaciones que incluso ya aceptó que son de él y que esa es su voz”. La documentación también será aportada a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.



Dichas grabaciones son, la mayoría, conversaciones entre Acuña y Edison Massa. En estas se hace referencia a la burocracia en el departamento del Atlántico y, en especial, en el Hospital de Malambo, dirigido por Eimy Camargo. Además, se da cuenta del potencial del hospital, que tendría ingresos hasta por 14.000 millones de pesos, que ha sido calificado en medios como un ‘fortín’ de burocracia de Acuña, también conocido como el ‘Gato Volador’.



En el audio se hace referencia a que la campaña ya comenzó y que los cargos podrían verse representados en votos. Y se habla de conseguir votos e, incluso, en uno de estos participaría la propia directora Camargo.



Esto tendría directa relación con una conversación publicada igualmente por Del Río, en la se habla de que no se pueden dejar quitar “esa vaina” y se menciona una disputa con el alcalde de Malambo. Allí Acuña dice: “nadie me jode (sic) yo mismo voy y le (sic) zampo dos tiros”.



Acuña reconoció que el audio sí corresponde a su voz, pero insiste en que está hablando de manera coloquial de los costosos que son los debates políticos “y que para asegurar un escaño se necesitan mínimo 70.000 votos y que para alcanzar esos guarismos electorales, el movimiento político debe contar con un trabajo de simpatizantes. En el audio no se vislumbra ningún concierto o delito como lo quiere hacer ver el señor Del Río”, agregó.

Acuña y la Casa Blanca

Laureano Acuña habría sido mencionado por Aida Merlano, quien está prófuga de la justicia y protegida por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ante la Sala de Instrucción como el ‘Mochilero’ del empresario Julio Gerlein quien está en juicio por corrupción electoral y quien dijo en una grabación que habría dado 12.000 millones de pesos para financiar la campaña de Merlano, en medio del entramado criminal de compra de votos conocido como la ‘casa blanca’.



Se trata de la misma declaración que enreda a otros políticos y que la Corte Suprema remitió a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que determinen si hay lugar a investigar a 16 personas mencionadas por Merlano como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, o los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y hasta al presidente Iván Duque.



La referencia a ‘Mochilero’ tendría que ver con el uso de mochilas para transportar dinero para comprar votos. Esa declaración se rindió en un proceso que se les sigue a Acuña y al senador Arturo Char y que inició por compulsa de copias de la Corte en el momento de condenar a Merlano en primera instancia.



Como explicó EL TIEMPO, Acuña es mencionado por una de las administradoras de ese entramado ilegal, Evelyn Carolina Díaz, condenada a 78 meses de prisión. Ella aseveró, según reposa en la condena, que Merlano apoyó “las campañas políticas de Margarita Ballén a la Asamblea del Atlántico, Laureano Acuña a la Cámara, Roberto Gerlein al Senado y a los concejales Carlos Rojano, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro”.



La misma mención hizo Francisco Rafael Palencia, uno de los líderes de campaña, quien declaró la semana pasada en el nuevo juicio que enfrenta Merlano, esta vez, por el delito de violación de topes electorales. Y está citado en un informe de policía judicial del 14 de septiembre de 2018 realizado por el CTI que da cuenta del contexto histórico relacionado con las campañas proselitistas realizadas por Merlano en 2014 y 2018.

A la fecha, Acuña no ha sido citado a versión libre en la Corte Suprema.

Acuña se defiende

Sus allegados señalan que, contrario a lo dicho en la condena a Merlano, él en 2018 no aspiraba a la Cámara sino al Senado, por lo cual habría una inconsistencia. Acuña fue concejal de Barranquilla 2002-2008, representante a la Cámara 2010-2014 y senador para los periodos 2014-2018 y 2018-2022.



En la W Radio el senador dijo que nada tiene que ver con este entramado. “La doctora Aida Merlano siempre ha sido contradictora mía, yo nunca he estado en la misma orilla de ella. La doctora en su momento votó con Jaime Amín a la Gobernación por su movimiento en cabeza de Julio Gerlein y yo voté con José Antonio Segebre. Yo no entiendo qué amistad política puede haber ahí si ellos votan por un candidato y yo por otro”, dijo.



“En el segundo periodo Merlano votó con Alfredo Varela y yo con Eduardo Verano. ¿Qué coincidencia política puede haber ahí? El allanamiento se hizo a la doctora Merlano siendo candidata al Senado y yo era candidato al Senado, ¿qué coincidencia puede haber ahí para que me vinculen en un proceso en que yo no tengo nada que ver? He sido una víctima de todo esto aquí. Yo no tengo nada que ver. Siempre ha sido competencia mía. Ella fue candidata a la Asamblea del Atlántico y fue competencia de mi esposa”, agregó Acuña.



Además, el senador dijo que su actual fórmula para seguir en el Senado es Adriana Blanco y afirmó que si bien fue amiga de Aida Merlano Rebolledo, esto “no significa que pertenezca a su organización”.

