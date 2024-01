Nuevo presidente de la Corte dice que el sistema penal está colapsado y propone salidas

La Corte Suprema de Justicia eligió el jueves 25 de enero al magistrado Gerson Chaverra Castro como presidente del alto tribunal para el periodo 2024. Chaverra Castro, oriundo del Bajo Baudó (Chocó), es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.



En entrevista con EL TIEMPO se refirió a la reforma a la justicia y a la elección de la fiscal general, entre otros temas.





El jueves se dio en la Sala Plena el inicio de la votación para la elección de la fiscal, ¿cómo está el ambiente en la Corte para ese proceso?

​

El ambiente de la Corte está lleno de compromiso. Sabemos que es una elección muy importante para el país, desarrollamos las primera votación y estoy muy optimista; sentí un ambiente adecuado, distendido y armónico en el ejercicio de esa importante competencia. Tengo la convicción de que este ejercicio que estamos haciendo –reflexivo, riguroso, valorando las hojas de vida de las candidatas– mueve las intenciones del voto. Yo sé que, en el marco de ese ejercicio, tengo optimismo de que vamos a llegar a ese consenso que necesitamos encontrar para lograr las mayorías reglamentarias para declarar la elección de la fiscal general de la Nación. Le puedo decir al país que ese ejercicio (del jueves) se desarrolló de manera tranquila, con una gran disposición funcional y democrática de todos los miembros de la Corte. No hubo tensión de ninguna naturaleza; por el contrario, fue una votación desarrollada con gran rigor, con compromiso, con responsabilidad y con un ejercicio de convicción y de honestidad por parte de la Corte Suprema.



El fiscal Francisco Barbosa habla de presiones que está teniendo la Corte para elegir a la fiscal. ¿Siente usted –ahora como presidente– alguna presión para escoger a la fiscal?

​

Yo no quisiera, en este estado de cosas, involucrarme con ese tipo de manifestaciones. Lo que yo puedo decir es mi vivencia hoy como presidente de la Corte y como integrante de la Corte. El jueves dimos curso a la elección de la nueva fiscal y lo hicimos en un ambiente tranquilo de libertad y de absoluta conciencia y convicción, y en virtud de eso –con absoluto rigor– desarrollamos nuestro rol en el marco de la Sala que tuvimos. Reitero, fue tan tranquilo, importante y racional el ejercicio que adelantamos, que yo tengo un gran optimismo de que podamos elegir fiscal general de la Nación prontamente.



¿Qué retos asume con su nombramiento como presidente de la Corte Suprema?

​

Yo soy juez de la provincia colombiana, de la Colombia profunda. Quiero desde esta dignidad empoderar a los jueces de las regiones, darles el lugar que tienen a nivel de la institucionalidad judicial, a devolverles el autoestima como jueces de la República; que ellos sientan que son importantes en la estructura del Estado, que ese rol que cumplen en esos municipios –por alejados que estén– lo vivan con intensidad porque es un rol importante dentro de su comunidad. Ellos, a través de este trabajo como jueces de esos municipios, están construyendo democracia, están restableciendo tejido social, están contribuyendo a la consolidación de la paz, porque como garantes de derechos fundamentales y encargados de la resolución pacífica de los conflictos, ayudan realmente a que la convivencia ciudadana transcurra de manera armónica y en paz. He sentido, en algunas oportunidades, desgano en la judicatura de la provincia, como si se hubiera perdido esa conciencia de sentirse importante, pero la importancia del juez no está dada a partir de que sean jueces en Bogotá, en Medellín o Cali, no; la importancia del juez es dándoles su lugar y administrar justicia en el lugar que corresponde. La figura del juez es grande, necesaria e importante en toda la geografía nacional. Quiero motivarlos para que ese rol lo ejerzan con esa grandeza sintiendo que construyen país.



El magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente Corte Suprema de Justicia. Foto: Jesús Blanquicet/ EL TIEMPO:

Paralelo a ese empoderamiento que les desea dar a los jueces, ¿la reforma de la justicia que plantea el Gobierno tiene su apoyo?



Sí. Incluso en la Sala Plena de la Corte que celebramos el jueves pasado dejamos establecido que evidentemente vamos a participar, porque nos faltaba dar ese debate. Vamos a participar en la comisión que procura una reforma de la justicia en Colombia.

​Nosotros la estamos pensando a partir de tres ejes fundamentales, y ese va a ser nuestro aporte en este ejercicio. El primer eje va encaminado a mejorar el acceso del usuario a la administración de justicia: la Corte concibe una reforma en función del usuario; una reforma que reduzca los tiempos de respuesta en materia civil, laboral y penal, que nuestros procesos no sean tan demorados como es el estado actual de cosas. Que haya una respuesta pronta y efectiva en la resolución de los casos y de los conflictos. Una reforma que, en concreto, en materia penal reduzca de manera significativa los altos niveles de impunidad, que esté pensada en el usuario y que empodere a los jueces en sus regiones. En estos tres pilares se basará nuestra participación en la reforma de la justicia, porque consideramos que eso le da legitimidad al Poder Judicial.



¿Considera necesario un ajuste al Sistema Penal Oral Acusatorio?



Debe haber una mejor lectura de la Ley 906 de 2004, porque entendemos que hay unas figuras que son necesarias al sistema para que funcione, pero a través de reformas legislativas las han disminuido, les han quitado valor o las han reducido a su mínima expresión y eso ha hecho que el Sistema Procesal Penal Colombiano esté colapsado.



Siendo así, ¿qué ajustes le introducirían al Sistema?



Hay que poner en funcionamiento de manera real y efectiva los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que funcione la conciliación, que funcione la mediación, pues estos son mecanismos que están establecidos para los delitos querellables, como el hurto cotidiano, la injuria, la calumnia, las lesiones personales –con incapacidad inferior a 30 días–; esos litigios del conflicto comunitario a los que el legislador le dio carácter de delitos querellables. Pero esos mecanismos no han sido utilizados de manera adecuada y se miran con desprecio; incluso, se desarrollan de una manera mecánica como para superar un requisito de procedibilidad, pero uno no ve que realmente, a nivel de la Fiscalía, haya un horizonte para que ese tipo de procesos terminen por conciliación y por mediación, sino que se adelanta de manera mecánica el trámite de la conciliación.



¿A qué se refiere cuando habla de la efectividad de los mecanismos alternativos?



Desde el punto de vista legal hay un exceso punitivo o populismo punitivo y hay muchos delitos que, teniendo la calidad de querellables, se la quitaron y los volvieron de investigación oficiosa, eso ha aumentado el colapso de la administración de justicia. Hay una cantidad de causales que deben rediseñarse, a partir de la realidad colombiana, para que realmente el principio de oportunidad tenga operatividad y, en el marco del Sistema Procesal Penal colombiano, se mire en qué casos hay lugar a su aplicación para que no se adelante un proceso penal, sino que más bien termine por virtud de alguna de las causales que están establecidas.



El magistrado Chaverra Castro (tercero a la derecha) recibió el pasado la cartilla sobre asuntos laborales y seguridad social, de la Defensoría. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

¿Es mejor apuntar a la terminación anticipada de los procesos?



El eje de un Sistema Penal Acusatorio es la figura de los allanamientos y los preacuerdos; ese aspecto es tan importante que incluso modelos europeos y en Estados Unidos tienen claramente establecido que un sistema adversarial solo funciona en la medida en que a juicio vaya una mínima parte, incluso hablan de un 5 por ciento, porque ni siquiera ellos, que tienen un modelo de investigación avanzado, dicen: ‘El Estado tiene capacidad para llevar a juicio toda la incidencia delictual’. Nosotros tenemos un mal entendimiento del Sistema Procesal Penal Colombiano, porque si bien tenemos las figuras de los preacuerdos, los allanamientos y las negociaciones, a través de reformas legislativas empezamos a exceptuar su aplicación y eso ha llevado a que la mayor parte de los procesos penales vayan por la vía ordinaria y entonces eso tiene congestionada a la Fiscalía y a los jueces, porque no hay lugar a ningún tipo de beneficios, así se allanen cuando se trata de delitos contra la vida, la integridad personal, delitos sexuales, en delitos de secuestro contra niños, niñas y adolescentes; no hay lugar para adelantar preacuerdos para obtener la rebaja de hasta el 50 por ciento, porque en esos casos dan una rebaja muy ínfima por virtud de la Ley 1126, el que se allane en casos de extorsión, terrorismo, secuestro extorsivo no tiene derecho a ningún tipo de beneficio. Todas esas reformas legislativas han quitado la posibilidad de adelantar preacuerdos y negociaciones en una gran cantidad de delitos, y han hecho que nadie se allane, porque ¿quién se va a allanar y a preacordar si no tiene derecho a beneficios? Eso ha hecho que el sistema esté en las condiciones que está, congestionado.



También hay una gran cantidad de procesos que terminan en absoluciones...



Es una realidad triste. Esos procesos, sobre todo los que son delitos contra la libertad sexual de niños niñas adolescentes, donde no hay lugar a preacuerdos ni allanamientos, no tienen derecho a beneficio, entonces nadie se allana, se adelanta y finalmente en sede de sentencia de jueces de Tribunales o Casación terminan en absoluciones, ¿por qué?, porque la realidad nos está mostrando –y así lo hemos visto en la Corte–, tan pronto se da el delito se da la denuncia y esa es la oportunidad –con la evidencia– para adelantar el acuerdo, pero como no dan beneficios, entonces se sigue el juicio y cuando se llega al juicio han pasado cuatro años y han ocurrido muchas cosas: hay acomodación parental, perdonaron al agresor, el agresor es el que sostiene económicamente la casa, etc. Entonces, la víctima y los testigos ya no quieren declarar, desaparecen voluntariamente, se retractan, y como en el sistema procesal solo es prueba la que se practica en juicio, las que se hubieran podido sustentar en un preacuerdo pasan a ser prueba de referencia y al ser prueba de referencia la Ley Procesal Penal establece que no pueden ser fundamento de una sentencia de condena. De inmediato se llega al juicio, ya no fue la víctima, nadie declaró y por tanto quedó el proceso lleno de prueba de referencia y la prueba de referencia no puede sustentar exclusivamente una sentencia de condena y el caso termina en absolución.



Cambiando de tema, ¿de dónde salió su deseo de ser periodista?



Yo estuve al frente de un programa de radio que se llamaba Ingenuidades cuando tenía 11 años. Durante mi paso por ese programa, yo creaba los libretos y esa experiencia, sin dudas, influyó en el deseo de querer ser periodista.



Entonces, ¿qué lo motivó a estudiar derecho?



Durante mi vida, mi infancia y mi juventud tuve un concepto del tema de lo que es justo e injusto, y eso fue una premisa importante. En el bachillerato entendí que la carrera que me podía ubicar en el tema de lo que es justo era ser abogado. Eso me motivó a estudiar derecho para ser juez. Hice un año de judicatura como inspector de policía en Quibdó y abogado de la Oficina Jurídica para graduarme como requisito de grado, pero desde el 15 de junio de 1992 hasta el día de hoy –de manera ininterrumpida– solo he sido juez.



¿Qué tanto influyó su mamá en esa idea de ser juez?



En todo. En un principio, mi inclinación –como sentí que me había probado en el programa de radio– dije que tenía habilidad para hacer periodista, pero cuando llegó el momento de elegir, mi mamá, con mucha dificultad desde el punto de vista económico, me dijo en septiembre del año 1985: ‘Hijo, voy a hacer un esfuerzo grande, lo voy a mandar a estudiar a Bogotá’. Eso para mí representó algo muy grande, mi mamá me centró –desde su visión de lo que ella aspiraba para su hijo– y me dijo: ‘Te voy a mandar para que estudies derecho’. Esa fue una manifestación de mi madre que yo acogí y en el año de 1986 arranqué mis estudios en la Universidad Autónoma de Colombia.



Sabemos que es una persona muy espiritual, ¿cómo hace para que esa inclinación religiosa no afecte su labor como magistrado?



Soy una persona liberal y procuro realizar siempre el ejercicio de la judicatura a partir de una visión objetiva de lo que muestra la realidad procesal. Soy una persona desprendida de prejuicios, inclusiva y tengo una visión en el sentido de que las personas, independiente de sus creencias y de sus ideologías, deben ser tratadas a partir de su esencia, de lo que son, de su conocimiento y de su rectitud. Eso es para mí lo más importante.



¿A quién le dedica los logros de su vida?



Principalmente a mi mamá. Ella fue una mujer que tuvo nueve hijos, tiene una historia de lucha muy bonita porque le tocó, como madre cabeza de familia, entregar la vida y la piel por sus hijos. Su historia es de tanto amor, a ella le tocaba recorrer todo el Bajo Baudó (Chocó), hasta que su lucha de vida la llevó a salir a Quibdó. Ella tuvo una lucha diaria y, sin duda, todo eso me lleva a dedicarle todo esto que me pasa en la vida.



Jesús Blanquicet

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET