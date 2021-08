Corte Constitucional revive el partido Nuevo Liberalismo

El regreso del Nuevo Liberalismo, como partido político, es una realidad. La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional Electoral otorgarle la personería jurídica al movimiento, tal y como lo solicitaban, vía tutela, Gloria Pachón de Galán (viuda de Luis Carlos Galán) y otros.



Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y votación 8-0, la Sala Plena del alto tribunal acogió los argumentos de los voceros del Nuevo Liberalismo que pedían el restablecimiento de la personería jurídica del partido, situación que había sido negada tanto por el CNE, como por el Consejo de Estado, entre 2018 y 2019.



La tutela señalaba que, en el Acuerdo de Paz suscrito con las antiguas Farc se indicó que los movimientos políticos que en el pasado tuvieron personería jurídica, pero que en razón de la violencia desaparecieron, tienen derecho al restablecimiento de la misma a efectos de ampliar y profundizar la democracia participativa.



Y que, ante el magnicidio del candidato a la Presidencia Luis Carlos Galán, y de otros líderes del Nuevo Liberalismo entre 1989 y 1994, "la colectividad perdió su oportunidad de ocupar la jefatura de Estado y, posteriormente, de participar en nuevas contiendas electorales".



Además, citaba la tesis del Consejo de Estado que restableció la personería jurídica al Partido Político Unión Patriótica en ocasión de la eliminación de sus integrantes.



El CNE había negado la solicitud a través de las Resoluciones 794 de 2018, 2003 de 2018 y 2076 de 2019 bajo el entendido que el Nuevo Liberalismo no perdió su personería jurídica por haber dejado de existir, sino por petición elevada por su representante Luis Carlos Galán Sarmiento.



Lo anterior, porque en 1988, el Nuevo Liberalismo optó por reintegrarse al Partido Liberal para participar conjuntamente en las elecciones presidenciales para el período 1990-1994 y adelantar un agenda en común.



Por su parte, el Consejo de Estado negó una demanda de nulidad contra dichas resoluciones argumentando que si bien el partido fue objeto "de los violentos ataques de las mafias vigentes en los años 80 (...) no puede desconocerse que la cancelación de su personería jurídica se dio a instancia de la solicitud que en su momento presentó el propio Luis Carlos Galán Sarmiento".



Ahora, la Corte se pronunció sobre una tutela presentada contra esa decisión del Consejo de Estado.



La Sala Plena apoyó la tesis del magistrado Ibáñez que indicaba que se había desconocido por el Consejo de Estado el precedente fijado en el caso de la Unión Patriótica y que, si bien la petición de Luis Carlos Galán originó la pérdida del reconocimiento, el acuerdo alcanzado con el partido liberal para ir a los comicios juntos no se cumplió por cuenta de la violencia.



La decisión de la Corte se extiende a todos aquellos terceros que cumplan con condiciones idénticas o similares a las de la Unión Patriótica o el Nuevo Liberalismo solo para las elecciones de 2022 como medida de justicia transicional y garantía de no repetición, en relación con el punto segundo del Acuerdo de Paz sobre participación política.

