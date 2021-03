No revisarán recurso de exregistrador nacional

El Consejo de Estado declaró infundado un recurso de revisión presentando por el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez en contra de una multa interpuesta por la Contraloria de Bogotá.

En su momento se ordenó al ex funcionario pagar una indemnización por haber suprimido.el cargo de una empleada de la entidad hace 27 años cuando Sánchez Torres se desempeño como Contralor Distrital



Hace dos años el ex registrador pagó la multa.



El exfuncionario había pedido la revisión invocando como causal que existía una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

